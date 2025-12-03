Acerca de RadhiExe

RadhiExe es un sistema de trading intradía y swing basado en el análisis de la estructura del mercado. Su objetivo es ejecutar operaciones planificadas, disciplinadas y consistentes. La estrategia se centra en la dirección de la tendencia, los cambios estructurales, las zonas premium–discount y la confirmación del impulso antes de entrar al mercado. El enfoque busca precisión, coherencia y una gestión estricta del plan de trading.

Todas las operaciones se abren exclusivamente mediante órdenes pendientes, no con órdenes a mercado. Esto garantiza que cada entrada ocurra exactamente en los niveles previamente establecidos, reduciendo la influencia emocional y evitando decisiones impulsivas.

Principales ventajas de RadhiExe

Enfoque en la estructura del mercado

La estrategia identifica máximos y mínimos clave, rupturas de estructura y cambios en el carácter del mercado para definir una dirección válida. Solo se opera cuando la estructura coincide con el plan. Uso exclusivo de órdenes pendientes

Cada entrada se realiza con órdenes pendientes. No hay decisiones improvisadas ni ejecuciones a mercado. Todas las posiciones siguen niveles definidos de antemano, lo que aumenta la consistencia. Disciplina sin compromisos

Los niveles de stop loss y take profit no se modifican una vez abierta la operación. Cada trade se gestiona estrictamente según los parámetros iniciales, manteniendo la integridad de la estrategia y evitando errores psicológicos. Trading intradía y swing

La estrategia no utiliza scalping. Las operaciones siguen movimientos más amplios del mercado, desde ciclos intradía hasta tendencias de varios días cuando las condiciones lo permiten. Selección basada en el impulso

El par principal es XAUUSD, pero la estrategia también puede operar otros pares cuando presentan un impulso claro y una estructura válida. Esto aporta flexibilidad sin caer en la sobreoperación. Gestión de riesgos consistente

Cada operación tiene parámetros de riesgo definidos. No se utiliza martingale, grid ni ninguna técnica de riesgo ilimitado. El objetivo es la estabilidad a largo plazo.

Estilo de trading

Tipo: intradía y swing

Ejecución: siempre órdenes pendientes

Análisis: estructura del mercado e impulso

Par principal: XAUUSD

Pares adicionales: solo cuando existe fuerte momentum

Frecuencia de operaciones: selectiva y medida

Gestión del riesgo: estricta, SL y TP nunca se ajustan

Declaración de riesgo

El trading en los mercados financieros implica riesgos. Aunque la estrategia se basa en disciplina y parámetros bien definidos, los resultados pueden variar según las condiciones del mercado. Utilice tamaños de posición acordes a su tolerancia personal al riesgo.