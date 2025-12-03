- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD_MRG
|-164
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD_MRG
|-29K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Acerca de RadhiExe
RadhiExe es un sistema de trading intradía y swing basado en el análisis de la estructura del mercado. Su objetivo es ejecutar operaciones planificadas, disciplinadas y consistentes. La estrategia se centra en la dirección de la tendencia, los cambios estructurales, las zonas premium–discount y la confirmación del impulso antes de entrar al mercado. El enfoque busca precisión, coherencia y una gestión estricta del plan de trading.
Todas las operaciones se abren exclusivamente mediante órdenes pendientes, no con órdenes a mercado. Esto garantiza que cada entrada ocurra exactamente en los niveles previamente establecidos, reduciendo la influencia emocional y evitando decisiones impulsivas.
Principales ventajas de RadhiExe
-
Enfoque en la estructura del mercado
La estrategia identifica máximos y mínimos clave, rupturas de estructura y cambios en el carácter del mercado para definir una dirección válida. Solo se opera cuando la estructura coincide con el plan.
-
Uso exclusivo de órdenes pendientes
Cada entrada se realiza con órdenes pendientes. No hay decisiones improvisadas ni ejecuciones a mercado. Todas las posiciones siguen niveles definidos de antemano, lo que aumenta la consistencia.
-
Disciplina sin compromisos
Los niveles de stop loss y take profit no se modifican una vez abierta la operación. Cada trade se gestiona estrictamente según los parámetros iniciales, manteniendo la integridad de la estrategia y evitando errores psicológicos.
-
Trading intradía y swing
La estrategia no utiliza scalping. Las operaciones siguen movimientos más amplios del mercado, desde ciclos intradía hasta tendencias de varios días cuando las condiciones lo permiten.
-
Selección basada en el impulso
El par principal es XAUUSD, pero la estrategia también puede operar otros pares cuando presentan un impulso claro y una estructura válida. Esto aporta flexibilidad sin caer en la sobreoperación.
-
Gestión de riesgos consistente
Cada operación tiene parámetros de riesgo definidos. No se utiliza martingale, grid ni ninguna técnica de riesgo ilimitado. El objetivo es la estabilidad a largo plazo.
Estilo de trading
-
Tipo: intradía y swing
-
Ejecución: siempre órdenes pendientes
-
Análisis: estructura del mercado e impulso
-
Par principal: XAUUSD
-
Pares adicionales: solo cuando existe fuerte momentum
-
Frecuencia de operaciones: selectiva y medida
-
Gestión del riesgo: estricta, SL y TP nunca se ajustan
Declaración de riesgo
El trading en los mercados financieros implica riesgos. Aunque la estrategia se basa en disciplina y parámetros bien definidos, los resultados pueden variar según las condiciones del mercado. Utilice tamaños de posición acordes a su tolerancia personal al riesgo.
