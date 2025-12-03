SeñalesSecciones
Akbar Radhi Maulana

RadhiExe

Akbar Radhi Maulana
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
30 USD al mes
incremento desde 2025 -14%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
86
Transacciones Rentables:
32 (37.20%)
Transacciones Irrentables:
54 (62.79%)
Mejor transacción:
127.67 USD
Peor transacción:
-51.08 USD
Beneficio Bruto:
1 555.54 USD (138 262 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 719.27 USD (167 340 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (391.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
391.67 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
73.30%
Carga máxima del depósito:
0.97%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
-0.23
Transacciones Largas:
65 (75.58%)
Transacciones Cortas:
21 (24.42%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-1.90 USD
Beneficio medio:
48.61 USD
Pérdidas medias:
-31.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-415.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-486.07 USD (12)
Crecimiento al mes:
-2.21%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
445.76 USD
Máxima:
721.36 USD (49.90%)
Reducción relativa:
De balance:
49.90% (721.36 USD)
De fondos:
4.93% (50.63 USD)

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Acerca de RadhiExe
RadhiExe es un sistema de trading intradía y swing basado en el análisis de la estructura del mercado. Su objetivo es ejecutar operaciones planificadas, disciplinadas y consistentes. La estrategia se centra en la dirección de la tendencia, los cambios estructurales, las zonas premium–discount y la confirmación del impulso antes de entrar al mercado. El enfoque busca precisión, coherencia y una gestión estricta del plan de trading.

Todas las operaciones se abren exclusivamente mediante órdenes pendientes, no con órdenes a mercado. Esto garantiza que cada entrada ocurra exactamente en los niveles previamente establecidos, reduciendo la influencia emocional y evitando decisiones impulsivas.

Principales ventajas de RadhiExe

  1. Enfoque en la estructura del mercado
    La estrategia identifica máximos y mínimos clave, rupturas de estructura y cambios en el carácter del mercado para definir una dirección válida. Solo se opera cuando la estructura coincide con el plan.

  2. Uso exclusivo de órdenes pendientes
    Cada entrada se realiza con órdenes pendientes. No hay decisiones improvisadas ni ejecuciones a mercado. Todas las posiciones siguen niveles definidos de antemano, lo que aumenta la consistencia.

  3. Disciplina sin compromisos
    Los niveles de stop loss y take profit no se modifican una vez abierta la operación. Cada trade se gestiona estrictamente según los parámetros iniciales, manteniendo la integridad de la estrategia y evitando errores psicológicos.

  4. Trading intradía y swing
    La estrategia no utiliza scalping. Las operaciones siguen movimientos más amplios del mercado, desde ciclos intradía hasta tendencias de varios días cuando las condiciones lo permiten.

  5. Selección basada en el impulso
    El par principal es XAUUSD, pero la estrategia también puede operar otros pares cuando presentan un impulso claro y una estructura válida. Esto aporta flexibilidad sin caer en la sobreoperación.

  6. Gestión de riesgos consistente
    Cada operación tiene parámetros de riesgo definidos. No se utiliza martingale, grid ni ninguna técnica de riesgo ilimitado. El objetivo es la estabilidad a largo plazo.

Estilo de trading

  • Tipo: intradía y swing

  • Ejecución: siempre órdenes pendientes

  • Análisis: estructura del mercado e impulso

  • Par principal: XAUUSD

  • Pares adicionales: solo cuando existe fuerte momentum

  • Frecuencia de operaciones: selectiva y medida

  • Gestión del riesgo: estricta, SL y TP nunca se ajustan

Declaración de riesgo
El trading en los mercados financieros implica riesgos. Aunque la estrategia se basa en disciplina y parámetros bien definidos, los resultados pueden variar según las condiciones del mercado. Utilice tamaños de posición acordes a su tolerancia personal al riesgo.


2025.12.03 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
