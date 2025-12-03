- 成长
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|-144
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|-27K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
关于 RadhiExe
RadhiExe 是一套基于市场结构分析的日内与波段交易系统，旨在实现计划化、纪律化、可持续的交易执行。该策略重点关注趋势方向、结构转换、溢价/折价区间以及明确的动能确认，从而确保每一次入场都具有逻辑依据和高质量概率。
所有交易均通过挂单执行，而非市价单。这种方式确保入场位置完全按照事先规划执行，减少情绪干扰，避免冲动决策和执行误差。
RadhiExe 的主要优势
-
专注市场结构
通过识别关键高低点、结构突破和市场特性变化来确定有效的交易方向。只有在结构与交易计划一致时才会入场。
-
全部使用挂单执行
所有入场均采用挂单，不存在临时决定或即时市价买卖。每笔交易都严格按计划执行，提高一致性和可控性。
-
纪律严谨
交易打开后，止损与止盈绝不调整。所有仓位均按照初始计划管理，保持策略完整性，避免因情绪导致的操作失误。
-
日内与波段交易
策略不进行剥头皮操作。交易顺应更广泛的市场波动，根据行情发展，从日内走势延伸至数日趋势。
-
动能筛选
主要交易品种为 XAUUSD，但在其他品种出现明确动能和结构条件时，也会选择性参与。这确保了灵活性，同时避免过度交易。
-
风险管理稳定
每笔交易均具有明确的风险参数。不使用马丁、网格或任何无风险限制方式。核心目标是长期稳定增长。
交易风格
-
类型：日内与波段交易
-
执行方式：始终使用挂单
-
分析方法：市场结构与动能
-
主要品种：XAUUSD
-
其他品种：仅在具备强劲动能时参与
-
入场频率：严格筛选、节奏稳定
-
风险管理：严格执行，止损与止盈绝不调整
风险声明
金融市场交易具有风险。尽管该策略建立在严格纪律与明确参数基础上，市场变化仍可能导致交易结果有所不同。请根据自身风险承受能力合理控制仓位。
