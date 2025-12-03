信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RadhiExe
Akbar Radhi Maulana

RadhiExe

Akbar Radhi Maulana
0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -12%
MaxrichGroup-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
85
盈利交易:
32 (37.64%)
亏损交易:
53 (62.35%)
最好交易:
127.67 USD
最差交易:
-51.08 USD
毛利:
1 555.54 USD (138 262 pips)
毛利亏损:
-1 699.27 USD (165 340 pips)
最大连续赢利:
9 (391.67 USD)
最大连续盈利:
391.67 USD (9)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
75.62%
最大入金加载:
0.97%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.20
长期交易:
64 (75.29%)
短期交易:
21 (24.71%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-1.69 USD
平均利润:
48.61 USD
平均损失:
-32.06 USD
最大连续失误:
15 (-415.09 USD)
最大连续亏损:
-486.07 USD (12)
每月增长:
-2.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
445.76 USD
最大值:
721.36 USD (49.90%)
相对跌幅:
结余:
49.90% (721.36 USD)
净值:
4.06% (30.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_MRG 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_MRG -144
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_MRG -27K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +127.67 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +391.67 USD
最大连续亏损: -415.09 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

关于 RadhiExe
RadhiExe 是一套基于市场结构分析的日内与波段交易系统，旨在实现计划化、纪律化、可持续的交易执行。该策略重点关注趋势方向、结构转换、溢价/折价区间以及明确的动能确认，从而确保每一次入场都具有逻辑依据和高质量概率。

所有交易均通过挂单执行，而非市价单。这种方式确保入场位置完全按照事先规划执行，减少情绪干扰，避免冲动决策和执行误差。

RadhiExe 的主要优势

  1. 专注市场结构
    通过识别关键高低点、结构突破和市场特性变化来确定有效的交易方向。只有在结构与交易计划一致时才会入场。

  2. 全部使用挂单执行
    所有入场均采用挂单，不存在临时决定或即时市价买卖。每笔交易都严格按计划执行，提高一致性和可控性。

  3. 纪律严谨
    交易打开后，止损与止盈绝不调整。所有仓位均按照初始计划管理，保持策略完整性，避免因情绪导致的操作失误。

  4. 日内与波段交易
    策略不进行剥头皮操作。交易顺应更广泛的市场波动，根据行情发展，从日内走势延伸至数日趋势。

  5. 动能筛选
    主要交易品种为 XAUUSD，但在其他品种出现明确动能和结构条件时，也会选择性参与。这确保了灵活性，同时避免过度交易。

  6. 风险管理稳定
    每笔交易均具有明确的风险参数。不使用马丁、网格或任何无风险限制方式。核心目标是长期稳定增长。

交易风格

  • 类型：日内与波段交易

  • 执行方式：始终使用挂单

  • 分析方法：市场结构与动能

  • 主要品种：XAUUSD

  • 其他品种：仅在具备强劲动能时参与

  • 入场频率：严格筛选、节奏稳定

  • 风险管理：严格执行，止损与止盈绝不调整

风险声明
金融市场交易具有风险。尽管该策略建立在严格纪律与明确参数基础上，市场变化仍可能导致交易结果有所不同。请根据自身风险承受能力合理控制仓位。


没有评论
2025.12.03 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RadhiExe
每月30 USD
-12%
0
0
USD
1K
USD
6
0%
85
37%
76%
0.91
-1.69
USD
50%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载