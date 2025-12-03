关于 RadhiExe

RadhiExe 是一套基于市场结构分析的日内与波段交易系统，旨在实现计划化、纪律化、可持续的交易执行。该策略重点关注趋势方向、结构转换、溢价/折价区间以及明确的动能确认，从而确保每一次入场都具有逻辑依据和高质量概率。

所有交易均通过挂单执行，而非市价单。这种方式确保入场位置完全按照事先规划执行，减少情绪干扰，避免冲动决策和执行误差。

RadhiExe 的主要优势

专注市场结构

通过识别关键高低点、结构突破和市场特性变化来确定有效的交易方向。只有在结构与交易计划一致时才会入场。 全部使用挂单执行

所有入场均采用挂单，不存在临时决定或即时市价买卖。每笔交易都严格按计划执行，提高一致性和可控性。 纪律严谨

交易打开后，止损与止盈绝不调整。所有仓位均按照初始计划管理，保持策略完整性，避免因情绪导致的操作失误。 日内与波段交易

策略不进行剥头皮操作。交易顺应更广泛的市场波动，根据行情发展，从日内走势延伸至数日趋势。 动能筛选

主要交易品种为 XAUUSD，但在其他品种出现明确动能和结构条件时，也会选择性参与。这确保了灵活性，同时避免过度交易。 风险管理稳定

每笔交易均具有明确的风险参数。不使用马丁、网格或任何无风险限制方式。核心目标是长期稳定增长。

交易风格

类型：日内与波段交易

执行方式：始终使用挂单

分析方法：市场结构与动能

主要品种：XAUUSD

其他品种：仅在具备强劲动能时参与

入场频率：严格筛选、节奏稳定

风险管理：严格执行，止损与止盈绝不调整

风险声明

金融市场交易具有风险。尽管该策略建立在严格纪律与明确参数基础上，市场变化仍可能导致交易结果有所不同。请根据自身风险承受能力合理控制仓位。