- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|-222
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
О RadhiExe
RadhiExe — это система внутридневной и свинг-торговли, основанная на анализе рыночной структуры. Стратегия направлена на точное, продуманное и дисциплинированное исполнение сделок. В основе лежат определение тренда, смена рыночной структуры, зоны premium–discount и подтверждённый импульс. Подход ориентирован на стабильность, последовательность и чёткое соблюдение торгового плана.
Все сделки открываются исключительно с помощью отложенных ордеров. Это гарантирует вход только в заранее определённых зонах, снижает эмоциональное влияние и исключает импульсивные ошибки.
Основные преимущества RadhiExe
-
Фокус на рыночной структуре
Стратегия определяет ключевые swing-уровни, пробои структуры и изменение характера рынка для формирования обоснованного направления торговли. Сделки совершаются только при полном соответствии структуры торговому плану.
-
Использование отложенных ордеров
Каждый вход осуществляется через отложенный ордер. Нет спонтанных решений или рыночных входов. Все позиции открываются строго по заранее заданным уровням.
-
Строгая дисциплина
Уровни стоп-лосса и тейк-профита не изменяются после открытия сделки. Управление позицией осуществляется полностью в соответствии с исходным планом, что исключает психологические ошибки и поддерживает стабильность стратегии.
-
Внутридневная и свинг-торговля
Стратегия не использует скальпинг. Сделки развиваются внутри более крупных движений рынка, от внутридневных импульсов до многодневных трендов при соответствующих условиях.
-
Выбор сделок по импульсу
Основная пара — XAUUSD. При наличии сильного импульса и корректной структуры стратегия может работать и с другими парами. Это обеспечивает гибкость без перехода к чрезмерной торговле.
-
Последовательное управление рисками
Каждая сделка имеет чётко определённый риск. Не используются мартингейл, сетки и другие опасные методы. Главная цель — долгосрочная стабильность.
Стиль торговли
-
Тип: внутридневная и свинг-торговля
-
Исполнение: только отложенные ордера
-
Анализ: рыночная структура и импульс
-
Основная пара: XAUUSD
-
Дополнительные пары: при наличии сильного движения
-
Частота сделок: выборочно и умеренно
-
Управление рисками: строгое, SL и TP не изменяются
Отказ от ответственности
Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Несмотря на дисциплинированный подход и чёткие параметры стратегии, результаты могут различаться в зависимости от рыночных условий. Используйте объём позиций в соответствии со своей личной склонностью к риску.
