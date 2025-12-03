СигналыРазделы
Akbar Radhi Maulana

RadhiExe

Akbar Radhi Maulana
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -19%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
30 (36.58%)
Убыточных трейдов:
52 (63.41%)
Лучший трейд:
127.67 USD
Худший трейд:
-51.08 USD
Общая прибыль:
1 457.54 USD (128 262 pips)
Общий убыток:
-1 679.27 USD (163 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (391.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
391.67 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
74.17%
Макс. загрузка депозита:
0.97%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
61 (74.39%)
Коротких трейдов:
21 (25.61%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-2.70 USD
Средняя прибыль:
48.58 USD
Средний убыток:
-32.29 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-415.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-486.07 USD (12)
Прирост в месяц:
-10.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
445.76 USD
Максимальная:
721.36 USD (49.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.90% (721.36 USD)
По эквити:
4.06% (30.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 82
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG -222
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG -35K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +127.67 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +391.67 USD
Макс. убыток в серии: -415.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

О RadhiExe
RadhiExe — это система внутридневной и свинг-торговли, основанная на анализе рыночной структуры. Стратегия направлена на точное, продуманное и дисциплинированное исполнение сделок. В основе лежат определение тренда, смена рыночной структуры, зоны premium–discount и подтверждённый импульс. Подход ориентирован на стабильность, последовательность и чёткое соблюдение торгового плана.

Все сделки открываются исключительно с помощью отложенных ордеров. Это гарантирует вход только в заранее определённых зонах, снижает эмоциональное влияние и исключает импульсивные ошибки.

Основные преимущества RadhiExe

  1. Фокус на рыночной структуре
    Стратегия определяет ключевые swing-уровни, пробои структуры и изменение характера рынка для формирования обоснованного направления торговли. Сделки совершаются только при полном соответствии структуры торговому плану.

  2. Использование отложенных ордеров
    Каждый вход осуществляется через отложенный ордер. Нет спонтанных решений или рыночных входов. Все позиции открываются строго по заранее заданным уровням.

  3. Строгая дисциплина
    Уровни стоп-лосса и тейк-профита не изменяются после открытия сделки. Управление позицией осуществляется полностью в соответствии с исходным планом, что исключает психологические ошибки и поддерживает стабильность стратегии.

  4. Внутридневная и свинг-торговля
    Стратегия не использует скальпинг. Сделки развиваются внутри более крупных движений рынка, от внутридневных импульсов до многодневных трендов при соответствующих условиях.

  5. Выбор сделок по импульсу
    Основная пара — XAUUSD. При наличии сильного импульса и корректной структуры стратегия может работать и с другими парами. Это обеспечивает гибкость без перехода к чрезмерной торговле.

  6. Последовательное управление рисками
    Каждая сделка имеет чётко определённый риск. Не используются мартингейл, сетки и другие опасные методы. Главная цель — долгосрочная стабильность.

Стиль торговли

  • Тип: внутридневная и свинг-торговля

  • Исполнение: только отложенные ордера

  • Анализ: рыночная структура и импульс

  • Основная пара: XAUUSD

  • Дополнительные пары: при наличии сильного движения

  • Частота сделок: выборочно и умеренно

  • Управление рисками: строгое, SL и TP не изменяются

Отказ от ответственности
Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Несмотря на дисциплинированный подход и чёткие параметры стратегии, результаты могут различаться в зависимости от рыночных условий. Используйте объём позиций в соответствии со своей личной склонностью к риску.


Нет отзывов
2025.12.03 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
