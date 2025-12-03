О RadhiExe

RadhiExe — это система внутридневной и свинг-торговли, основанная на анализе рыночной структуры. Стратегия направлена на точное, продуманное и дисциплинированное исполнение сделок. В основе лежат определение тренда, смена рыночной структуры, зоны premium–discount и подтверждённый импульс. Подход ориентирован на стабильность, последовательность и чёткое соблюдение торгового плана.

Все сделки открываются исключительно с помощью отложенных ордеров. Это гарантирует вход только в заранее определённых зонах, снижает эмоциональное влияние и исключает импульсивные ошибки.

Основные преимущества RadhiExe

Фокус на рыночной структуре

Стратегия определяет ключевые swing-уровни, пробои структуры и изменение характера рынка для формирования обоснованного направления торговли. Сделки совершаются только при полном соответствии структуры торговому плану. Использование отложенных ордеров

Каждый вход осуществляется через отложенный ордер. Нет спонтанных решений или рыночных входов. Все позиции открываются строго по заранее заданным уровням. Строгая дисциплина

Уровни стоп-лосса и тейк-профита не изменяются после открытия сделки. Управление позицией осуществляется полностью в соответствии с исходным планом, что исключает психологические ошибки и поддерживает стабильность стратегии. Внутридневная и свинг-торговля

Стратегия не использует скальпинг. Сделки развиваются внутри более крупных движений рынка, от внутридневных импульсов до многодневных трендов при соответствующих условиях. Выбор сделок по импульсу

Основная пара — XAUUSD. При наличии сильного импульса и корректной структуры стратегия может работать и с другими парами. Это обеспечивает гибкость без перехода к чрезмерной торговле. Последовательное управление рисками

Каждая сделка имеет чётко определённый риск. Не используются мартингейл, сетки и другие опасные методы. Главная цель — долгосрочная стабильность.

Стиль торговли

Тип: внутридневная и свинг-торговля

Исполнение: только отложенные ордера

Анализ: рыночная структура и импульс

Основная пара: XAUUSD

Дополнительные пары: при наличии сильного движения

Частота сделок: выборочно и умеренно

Управление рисками: строгое, SL и TP не изменяются

Отказ от ответственности

Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Несмотря на дисциплинированный подход и чёткие параметры стратегии, результаты могут различаться в зависимости от рыночных условий. Используйте объём позиций в соответствии со своей личной склонностью к риску.