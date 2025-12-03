- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|-164
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|-29K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sobre o RadhiExe
RadhiExe é um sistema de trading intradiário e swing baseado na análise da estrutura de mercado, desenvolvido para proporcionar operações planejadas, disciplinadas e consistentes. A estratégia se concentra na direção da tendência, nas mudanças estruturais, nas zonas premium–discount e na confirmação de momentum antes de qualquer entrada. O foco está na precisão, coerência e estrita adesão ao plano de trading.
Todas as operações são abertas exclusivamente com ordens pendentes, e não com ordens a mercado. Isso garante que cada entrada ocorra exatamente nos níveis definidos previamente, reduzindo a influência emocional e evitando decisões impulsivas.
Principais vantagens do RadhiExe
-
Foco na estrutura de mercado
A estratégia identifica pontos altos e baixos importantes, quebras de estrutura e mudanças no comportamento do mercado para determinar uma direção válida. As entradas são realizadas somente quando a estrutura confirma o plano de operação.
-
Execução com ordens pendentes
Cada entrada utiliza ordens pendentes. Não há decisões improvisadas nem execuções a mercado. Todas as posições seguem níveis estabelecidos antecipadamente, aumentando a consistência e previsibilidade.
-
Disciplina sem concessões
Os níveis de stop loss e take profit nunca são ajustados após a abertura da operação. Cada trade é conduzido estritamente conforme os parâmetros iniciais, mantendo a integridade da estratégia e evitando erros psicológicos.
-
Trading intradiário e swing
A estratégia não utiliza scalping. As operações seguem movimentos de mercado mais amplos, desde ciclos intradiários até tendências de vários dias, quando as condições são favoráveis.
-
Seleção baseada em momentum
O par principal é XAUUSD, mas a estratégia pode operar outros pares quando apresentam forte momentum e estrutura válida. Isso garante flexibilidade sem gerar sobreoperação.
-
Gestão de risco consistente
Cada operação possui parâmetros de risco claramente definidos. Não utiliza martingale, grid ou métodos de risco ilimitado. O objetivo é a estabilidade de longo prazo.
Estilo de trading
-
Tipo: intradiário e swing
-
Execução: sempre com ordens pendentes
-
Análise: estrutura de mercado e momentum
-
Par principal: XAUUSD
-
Pares adicionais: somente quando apresentam forte movimento
-
Frequência de operações: seletiva e moderada
-
Gestão de risco: rigorosa, SL e TP nunca são ajustados
Aviso de risco
Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Embora a estratégia seja construída com disciplina e parâmetros definidos, os resultados podem variar conforme as condições de mercado. Utilize tamanhos de posição adequados à sua tolerância ao risco.
USD
USD
USD