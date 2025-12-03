SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / RadhiExe
Akbar Radhi Maulana

RadhiExe

Akbar Radhi Maulana
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -14%
MaxrichGroup-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
32 (37.20%)
Negociações com perda:
54 (62.79%)
Melhor negociação:
127.67 USD
Pior negociação:
-51.08 USD
Lucro bruto:
1 555.54 USD (138 262 pips)
Perda bruta:
-1 719.27 USD (167 340 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (391.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
391.67 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
73.30%
Depósito máximo carregado:
0.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
65 (75.58%)
Negociações curtas:
21 (24.42%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-1.90 USD
Lucro médio:
48.61 USD
Perda média:
-31.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-415.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-486.07 USD (12)
Crescimento mensal:
-2.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
445.76 USD
Máximo:
721.36 USD (49.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.90% (721.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.93% (50.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_MRG 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_MRG -164
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_MRG -29K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +127.67 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +391.67 USD
Máxima perda consecutiva: -415.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sobre o RadhiExe
RadhiExe é um sistema de trading intradiário e swing baseado na análise da estrutura de mercado, desenvolvido para proporcionar operações planejadas, disciplinadas e consistentes. A estratégia se concentra na direção da tendência, nas mudanças estruturais, nas zonas premium–discount e na confirmação de momentum antes de qualquer entrada. O foco está na precisão, coerência e estrita adesão ao plano de trading.

Todas as operações são abertas exclusivamente com ordens pendentes, e não com ordens a mercado. Isso garante que cada entrada ocorra exatamente nos níveis definidos previamente, reduzindo a influência emocional e evitando decisões impulsivas.

Principais vantagens do RadhiExe

  1. Foco na estrutura de mercado
    A estratégia identifica pontos altos e baixos importantes, quebras de estrutura e mudanças no comportamento do mercado para determinar uma direção válida. As entradas são realizadas somente quando a estrutura confirma o plano de operação.

  2. Execução com ordens pendentes
    Cada entrada utiliza ordens pendentes. Não há decisões improvisadas nem execuções a mercado. Todas as posições seguem níveis estabelecidos antecipadamente, aumentando a consistência e previsibilidade.

  3. Disciplina sem concessões
    Os níveis de stop loss e take profit nunca são ajustados após a abertura da operação. Cada trade é conduzido estritamente conforme os parâmetros iniciais, mantendo a integridade da estratégia e evitando erros psicológicos.

  4. Trading intradiário e swing
    A estratégia não utiliza scalping. As operações seguem movimentos de mercado mais amplos, desde ciclos intradiários até tendências de vários dias, quando as condições são favoráveis.

  5. Seleção baseada em momentum
    O par principal é XAUUSD, mas a estratégia pode operar outros pares quando apresentam forte momentum e estrutura válida. Isso garante flexibilidade sem gerar sobreoperação.

  6. Gestão de risco consistente
    Cada operação possui parâmetros de risco claramente definidos. Não utiliza martingale, grid ou métodos de risco ilimitado. O objetivo é a estabilidade de longo prazo.

Estilo de trading

  • Tipo: intradiário e swing

  • Execução: sempre com ordens pendentes

  • Análise: estrutura de mercado e momentum

  • Par principal: XAUUSD

  • Pares adicionais: somente quando apresentam forte movimento

  • Frequência de operações: seletiva e moderada

  • Gestão de risco: rigorosa, SL e TP nunca são ajustados

Aviso de risco
Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Embora a estratégia seja construída com disciplina e parâmetros definidos, os resultados podem variar conforme as condições de mercado. Utilize tamanhos de posição adequados à sua tolerância ao risco.


Sem comentários
2025.12.03 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RadhiExe
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
1K
USD
6
0%
86
37%
73%
0.90
-1.90
USD
50%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.