Sobre o RadhiExe

RadhiExe é um sistema de trading intradiário e swing baseado na análise da estrutura de mercado, desenvolvido para proporcionar operações planejadas, disciplinadas e consistentes. A estratégia se concentra na direção da tendência, nas mudanças estruturais, nas zonas premium–discount e na confirmação de momentum antes de qualquer entrada. O foco está na precisão, coerência e estrita adesão ao plano de trading.

Todas as operações são abertas exclusivamente com ordens pendentes, e não com ordens a mercado. Isso garante que cada entrada ocorra exatamente nos níveis definidos previamente, reduzindo a influência emocional e evitando decisões impulsivas.

Principais vantagens do RadhiExe

Foco na estrutura de mercado

A estratégia identifica pontos altos e baixos importantes, quebras de estrutura e mudanças no comportamento do mercado para determinar uma direção válida. As entradas são realizadas somente quando a estrutura confirma o plano de operação. Execução com ordens pendentes

Cada entrada utiliza ordens pendentes. Não há decisões improvisadas nem execuções a mercado. Todas as posições seguem níveis estabelecidos antecipadamente, aumentando a consistência e previsibilidade. Disciplina sem concessões

Os níveis de stop loss e take profit nunca são ajustados após a abertura da operação. Cada trade é conduzido estritamente conforme os parâmetros iniciais, mantendo a integridade da estratégia e evitando erros psicológicos. Trading intradiário e swing

A estratégia não utiliza scalping. As operações seguem movimentos de mercado mais amplos, desde ciclos intradiários até tendências de vários dias, quando as condições são favoráveis. Seleção baseada em momentum

O par principal é XAUUSD, mas a estratégia pode operar outros pares quando apresentam forte momentum e estrutura válida. Isso garante flexibilidade sem gerar sobreoperação. Gestão de risco consistente

Cada operação possui parâmetros de risco claramente definidos. Não utiliza martingale, grid ou métodos de risco ilimitado. O objetivo é a estabilidade de longo prazo.

Estilo de trading

Tipo: intradiário e swing

Execução: sempre com ordens pendentes

Análise: estrutura de mercado e momentum

Par principal: XAUUSD

Pares adicionais: somente quando apresentam forte movimento

Frequência de operações: seletiva e moderada

Gestão de risco: rigorosa, SL e TP nunca são ajustados

Aviso de risco

Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Embora a estratégia seja construída com disciplina e parâmetros definidos, os resultados podem variar conforme as condições de mercado. Utilize tamanhos de posição adequados à sua tolerância ao risco.