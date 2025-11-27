SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / XAUSUD EA
Xian Qin Ceng

XAUSUD EA

Xian Qin Ceng
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
2 / 456 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2025 577%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
157 (70.72%)
Transacciones Irrentables:
65 (29.28%)
Mejor transacción:
106.09 USD
Peor transacción:
-49.68 USD
Beneficio Bruto:
577.18 USD (476 285 pips)
Pérdidas Brutas:
-140.72 USD (12 531 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (39.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
186.14 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
8.26%
Carga máxima del depósito:
11.74%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
8.79
Transacciones Largas:
82 (36.94%)
Transacciones Cortas:
140 (63.06%)
Factor de Beneficio:
4.10
Beneficio Esperado:
1.97 USD
Beneficio medio:
3.68 USD
Pérdidas medias:
-2.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-13.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.68 USD (1)
Crecimiento al mes:
68.41%
Pronóstico anual:
830.05%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.64 USD
Máxima:
49.68 USD (13.78%)
Reducción relativa:
De balance:
24.65% (22.64 USD)
De fondos:
25.27% (42.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 121
GBPUSD 38
EURUSD 27
USDCHF 24
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 485
GBPUSD -7
EURUSD 8
USDCHF 1
EURGBP -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 49K
GBPUSD -315
EURUSD 1K
USDCHF 387
EURGBP -53
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +106.09 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +39.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 118
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7046
Exness-MT5Real8
0.85 × 902
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
otros 140...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
XAUUSD night EA 
No hay comentarios
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 21:58
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.65% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XAUSUD EA
49 USD al mes
577%
2
456
USD
247
USD
32
97%
222
70%
8%
4.10
1.97
USD
25%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.