シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XAUSUD EA
Xian Qin Ceng

XAUSUD EA

Xian Qin Ceng
レビュー0件
信頼性
32週間
2 / 456 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 577%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
222
利益トレード:
157 (70.72%)
損失トレード:
65 (29.28%)
ベストトレード:
106.09 USD
最悪のトレード:
-49.68 USD
総利益:
577.18 USD (476 285 pips)
総損失:
-140.72 USD (12 531 pips)
最大連続の勝ち:
32 (39.71 USD)
最大連続利益:
186.14 USD (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
8.26%
最大入金額:
11.74%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
8.79
長いトレード:
82 (36.94%)
短いトレード:
140 (63.06%)
プロフィットファクター:
4.10
期待されたペイオフ:
1.97 USD
平均利益:
3.68 USD
平均損失:
-2.16 USD
最大連続の負け:
14 (-13.70 USD)
最大連続損失:
-49.68 USD (1)
月間成長:
68.41%
年間予想:
830.05%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.64 USD
最大の:
49.68 USD (13.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.65% (22.64 USD)
エクイティによる:
25.27% (42.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 121
GBPUSD 38
EURUSD 27
USDCHF 24
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 485
GBPUSD -7
EURUSD 8
USDCHF 1
EURGBP -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 49K
GBPUSD -315
EURUSD 1K
USDCHF 387
EURGBP -53
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +106.09 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +39.71 USD
最大連続損失: -13.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 118
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7046
Exness-MT5Real8
0.85 × 902
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
140 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
XAUUSD night EA 
レビューなし
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 21:58
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.65% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
XAUSUD EA
49 USD/月
577%
2
456
USD
247
USD
32
97%
222
70%
8%
4.10
1.97
USD
25%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください