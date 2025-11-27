- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
222
利益トレード:
157 (70.72%)
損失トレード:
65 (29.28%)
ベストトレード:
106.09 USD
最悪のトレード:
-49.68 USD
総利益:
577.18 USD (476 285 pips)
総損失:
-140.72 USD (12 531 pips)
最大連続の勝ち:
32 (39.71 USD)
最大連続利益:
186.14 USD (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
8.26%
最大入金額:
11.74%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
8.79
長いトレード:
82 (36.94%)
短いトレード:
140 (63.06%)
プロフィットファクター:
4.10
期待されたペイオフ:
1.97 USD
平均利益:
3.68 USD
平均損失:
-2.16 USD
最大連続の負け:
14 (-13.70 USD)
最大連続損失:
-49.68 USD (1)
月間成長:
68.41%
年間予想:
830.05%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.64 USD
最大の:
49.68 USD (13.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.65% (22.64 USD)
エクイティによる:
25.27% (42.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|27
|USDCHF
|24
|EURGBP
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|485
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|8
|USDCHF
|1
|EURGBP
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|49K
|GBPUSD
|-315
|EURUSD
|1K
|USDCHF
|387
|EURGBP
|-53
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +106.09 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +39.71 USD
最大連続損失: -13.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7046
|
Exness-MT5Real8
|0.85 × 902
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
