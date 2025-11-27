- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
222
Прибыльных трейдов:
157 (70.72%)
Убыточных трейдов:
65 (29.28%)
Лучший трейд:
106.09 USD
Худший трейд:
-49.68 USD
Общая прибыль:
577.18 USD (476 285 pips)
Общий убыток:
-140.72 USD (12 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (39.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
186.14 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
8.26%
Макс. загрузка депозита:
11.74%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
8.79
Длинных трейдов:
82 (36.94%)
Коротких трейдов:
140 (63.06%)
Профит фактор:
4.10
Мат. ожидание:
1.97 USD
Средняя прибыль:
3.68 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-13.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.68 USD (1)
Прирост в месяц:
68.41%
Годовой прогноз:
830.05%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.64 USD
Максимальная:
49.68 USD (13.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.65% (22.64 USD)
По эквити:
25.27% (42.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|27
|USDCHF
|24
|EURGBP
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|485
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|8
|USDCHF
|1
|EURGBP
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|49K
|GBPUSD
|-315
|EURUSD
|1K
|USDCHF
|387
|EURGBP
|-53
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +106.09 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +39.71 USD
Макс. убыток в серии: -13.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7046
|
Exness-MT5Real8
|0.83 × 902
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
XAUUSD night EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
577%
2
456
USD
USD
247
USD
USD
32
97%
222
70%
8%
4.10
1.97
USD
USD
25%
1:500