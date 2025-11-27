СигналыРазделы
Xian Qin Ceng

XAUSUD EA

Xian Qin Ceng
0 отзывов
Надежность
32 недели
2 / 456 USD
прирост с 2025 577%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
222
Прибыльных трейдов:
157 (70.72%)
Убыточных трейдов:
65 (29.28%)
Лучший трейд:
106.09 USD
Худший трейд:
-49.68 USD
Общая прибыль:
577.18 USD (476 285 pips)
Общий убыток:
-140.72 USD (12 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (39.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
186.14 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
8.26%
Макс. загрузка депозита:
11.74%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
8.79
Длинных трейдов:
82 (36.94%)
Коротких трейдов:
140 (63.06%)
Профит фактор:
4.10
Мат. ожидание:
1.97 USD
Средняя прибыль:
3.68 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-13.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.68 USD (1)
Прирост в месяц:
68.41%
Годовой прогноз:
830.05%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.64 USD
Максимальная:
49.68 USD (13.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.65% (22.64 USD)
По эквити:
25.27% (42.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 121
GBPUSD 38
EURUSD 27
USDCHF 24
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 485
GBPUSD -7
EURUSD 8
USDCHF 1
EURGBP -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 49K
GBPUSD -315
EURUSD 1K
USDCHF 387
EURGBP -53
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +106.09 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +39.71 USD
Макс. убыток в серии: -13.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 118
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7046
Exness-MT5Real8
0.83 × 902
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
XAUUSD night EA 
Нет отзывов
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 21:58
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.65% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
