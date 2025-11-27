SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XAUSUD EA
Xian Qin Ceng

XAUSUD EA

Xian Qin Ceng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
2 / 478 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 600%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
227
Gewinntrades:
162 (71.36%)
Verlusttrades:
65 (28.63%)
Bester Trade:
106.09 USD
Schlechtester Trade:
-49.68 USD
Bruttoprofit:
585.83 USD (477 167 pips)
Bruttoverlust:
-140.96 USD (12 531 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (39.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
186.14 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
8.26%
Max deposit load:
11.74%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
8.95
Long-Positionen:
82 (36.12%)
Short-Positionen:
145 (63.88%)
Profit-Faktor:
4.16
Mathematische Gewinnerwartung:
1.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-13.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.68 USD (1)
Wachstum pro Monat :
69.70%
Jahresprognose:
845.73%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.64 USD
Maximaler:
49.68 USD (13.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.65% (22.64 USD)
Kapital:
25.27% (42.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 126
GBPUSD 38
EURUSD 27
USDCHF 24
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 493
GBPUSD -7
EURUSD 8
USDCHF 1
EURGBP -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 50K
GBPUSD -315
EURUSD 1K
USDCHF 387
EURGBP -53
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +106.09 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 118
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7046
Exness-MT5Real8
0.83 × 902
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
noch 141 ...
XAUUSD night EA 
Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.89% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 21:58
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.65% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.