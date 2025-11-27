SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / XAUSUD EA
Xian Qin Ceng

XAUSUD EA

Xian Qin Ceng
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
196
Bénéfice trades:
133 (67.85%)
Perte trades:
63 (32.14%)
Meilleure transaction:
106.09 USD
Pire transaction:
-49.68 USD
Bénéfice brut:
488.32 USD (467 254 pips)
Perte brute:
-139.36 USD (12 511 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (39.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
186.14 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
7.02
Longs trades:
81 (41.33%)
Courts trades:
115 (58.67%)
Facteur de profit:
3.50
Rendement attendu:
1.78 USD
Bénéfice moyen:
3.67 USD
Perte moyenne:
-2.21 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-13.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-49.68 USD (1)
Croissance mensuelle:
46.62%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.64 USD
Maximal:
49.68 USD (13.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 95
GBPUSD 38
EURUSD 27
USDCHF 24
EURGBP 10
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 397
GBPUSD -7
EURUSD 8
USDCHF 1
EURGBP -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
GBPUSD -315
EURUSD 1K
USDCHF 387
EURGBP -53
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +106.09 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +39.71 USD
Perte consécutive maximale: -13.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 118
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7046
Exness-MT5Real8
0.83 × 902
Exness-MT5Real3
0.93 × 74
VTMarkets-Live
0.94 × 78
138 plus...
