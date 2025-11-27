SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / XAUSUD EA
Xian Qin Ceng

XAUSUD EA

Xian Qin Ceng
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
2 / 456 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 577%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
157 (70.72%)
Negociações com perda:
65 (29.28%)
Melhor negociação:
106.09 USD
Pior negociação:
-49.68 USD
Lucro bruto:
577.18 USD (476 285 pips)
Perda bruta:
-140.72 USD (12 531 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (39.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
186.14 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
8.26%
Depósito máximo carregado:
11.74%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
8.79
Negociações longas:
82 (36.94%)
Negociações curtas:
140 (63.06%)
Fator de lucro:
4.10
Valor esperado:
1.97 USD
Lucro médio:
3.68 USD
Perda média:
-2.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-13.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.68 USD (1)
Crescimento mensal:
68.41%
Previsão anual:
830.05%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.64 USD
Máximo:
49.68 USD (13.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.65% (22.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.27% (42.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 121
GBPUSD 38
EURUSD 27
USDCHF 24
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 485
GBPUSD -7
EURUSD 8
USDCHF 1
EURGBP -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 49K
GBPUSD -315
EURUSD 1K
USDCHF 387
EURGBP -53
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +106.09 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +39.71 USD
Máxima perda consecutiva: -13.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 118
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7046
Exness-MT5Real8
0.85 × 902
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
140 mais ...
XAUUSD night EA 
Sem comentários
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 21:58
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.65% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
