Negociações:
222
Negociações com lucro:
157 (70.72%)
Negociações com perda:
65 (29.28%)
Melhor negociação:
106.09 USD
Pior negociação:
-49.68 USD
Lucro bruto:
577.18 USD (476 285 pips)
Perda bruta:
-140.72 USD (12 531 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (39.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
186.14 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
8.26%
Depósito máximo carregado:
11.74%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
8.79
Negociações longas:
82 (36.94%)
Negociações curtas:
140 (63.06%)
Fator de lucro:
4.10
Valor esperado:
1.97 USD
Lucro médio:
3.68 USD
Perda média:
-2.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-13.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.68 USD (1)
Crescimento mensal:
68.41%
Previsão anual:
830.05%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.64 USD
Máximo:
49.68 USD (13.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.65% (22.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.27% (42.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|27
|USDCHF
|24
|EURGBP
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|485
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|8
|USDCHF
|1
|EURGBP
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|49K
|GBPUSD
|-315
|EURUSD
|1K
|USDCHF
|387
|EURGBP
|-53
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +106.09 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +39.71 USD
Máxima perda consecutiva: -13.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7046
|
Exness-MT5Real8
|0.85 × 902
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
XAUUSD night EA
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
577%
2
456
USD
USD
247
USD
USD
32
97%
222
70%
8%
4.10
1.97
USD
USD
25%
1:500