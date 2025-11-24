SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Sarhan copy
Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan

Sarhan copy

Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan
0 comentarios
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -71%
GoDo-Server
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
956
Transacciones Rentables:
636 (66.52%)
Transacciones Irrentables:
320 (33.47%)
Mejor transacción:
27.22 USD
Peor transacción:
-200.39 USD
Beneficio Bruto:
2 310.86 USD (258 050 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 702.54 USD (313 135 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
56 (210.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
210.75 USD (56)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
11.85%
Carga máxima del depósito:
15.06%
Último trade:
18 minutos
Trades a la semana:
70
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
761 (79.60%)
Transacciones Cortas:
195 (20.40%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.41 USD
Beneficio medio:
3.63 USD
Pérdidas medias:
-8.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-57.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-417.13 USD (4)
Crecimiento al mes:
-77.69%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
410.60 USD
Máxima:
904.85 USD (90.73%)
Reducción relativa:
De balance:
84.02% (904.85 USD)
De fondos:
49.89% (386.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.g 937
BTCUSD.p 4
US30.g 3
NAS100.g 2
EURJPY.g 2
EURUSD.g 1
GBPJPY.g 1
NZDJPY.g 1
EURAUD.g 1
GBPUSD.g 1
XAGUSD.g 1
AUDUSD.g 1
EURNZD.g 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.g -382
BTCUSD.p -4
US30.g 3
NAS100.g 0
EURJPY.g -1
EURUSD.g 1
GBPJPY.g -4
NZDJPY.g -1
EURAUD.g -3
GBPUSD.g -2
XAGUSD.g 3
AUDUSD.g 0
EURNZD.g 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.g -38K
BTCUSD.p -38K
US30.g 27K
NAS100.g -4.7K
EURJPY.g -209
EURUSD.g 102
GBPJPY.g -586
NZDJPY.g -128
EURAUD.g -367
GBPUSD.g -229
XAGUSD.g 51
AUDUSD.g -9
EURNZD.g -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.22 USD
Peor transacción: -200 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 56
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +210.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -57.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GoDo-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.12 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sarhan copy
30 USD al mes
-71%
0
0
USD
207
USD
17
2%
956
66%
12%
0.85
-0.41
USD
84%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.