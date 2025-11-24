- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
765
Прибыльных трейдов:
494 (64.57%)
Убыточных трейдов:
271 (35.42%)
Лучший трейд:
20.15 USD
Худший трейд:
-17.96 USD
Общая прибыль:
1 705.22 USD (217 895 pips)
Общий убыток:
-1 350.83 USD (203 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (159.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
159.84 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
5.97%
Макс. загрузка депозита:
3.31%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
3.24
Длинных трейдов:
598 (78.17%)
Коротких трейдов:
167 (21.83%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
3.45 USD
Средний убыток:
-4.98 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-57.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.52 USD (9)
Прирост в месяц:
9.69%
Годовой прогноз:
117.60%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.72 USD
Максимальная:
109.48 USD (18.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.89% (109.48 USD)
По эквити:
17.57% (183.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.g
|746
|BTCUSD.p
|4
|US30.g
|3
|NAS100.g
|2
|EURJPY.g
|2
|EURUSD.g
|1
|GBPJPY.g
|1
|NZDJPY.g
|1
|EURAUD.g
|1
|GBPUSD.g
|1
|XAGUSD.g
|1
|AUDUSD.g
|1
|EURNZD.g
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.g
|364
|BTCUSD.p
|-4
|US30.g
|3
|NAS100.g
|0
|EURJPY.g
|-1
|EURUSD.g
|1
|GBPJPY.g
|-4
|NZDJPY.g
|-1
|EURAUD.g
|-3
|GBPUSD.g
|-2
|XAGUSD.g
|3
|AUDUSD.g
|0
|EURNZD.g
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.g
|32K
|BTCUSD.p
|-38K
|US30.g
|27K
|NAS100.g
|-4.7K
|EURJPY.g
|-209
|EURUSD.g
|102
|GBPJPY.g
|-586
|NZDJPY.g
|-128
|EURAUD.g
|-367
|GBPUSD.g
|-229
|XAGUSD.g
|51
|AUDUSD.g
|-9
|EURNZD.g
|-30
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.15 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +159.84 USD
Макс. убыток в серии: -57.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoDo-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
14
2%
765
64%
6%
1.26
0.46
USD
USD
18%
1:100