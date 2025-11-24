СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Sarhan copy
Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan

Sarhan copy

Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 45%
GoDo-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
765
Прибыльных трейдов:
494 (64.57%)
Убыточных трейдов:
271 (35.42%)
Лучший трейд:
20.15 USD
Худший трейд:
-17.96 USD
Общая прибыль:
1 705.22 USD (217 895 pips)
Общий убыток:
-1 350.83 USD (203 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (159.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
159.84 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
5.97%
Макс. загрузка депозита:
3.31%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
3.24
Длинных трейдов:
598 (78.17%)
Коротких трейдов:
167 (21.83%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
3.45 USD
Средний убыток:
-4.98 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-57.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.52 USD (9)
Прирост в месяц:
9.69%
Годовой прогноз:
117.60%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.72 USD
Максимальная:
109.48 USD (18.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.89% (109.48 USD)
По эквити:
17.57% (183.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.g 746
BTCUSD.p 4
US30.g 3
NAS100.g 2
EURJPY.g 2
EURUSD.g 1
GBPJPY.g 1
NZDJPY.g 1
EURAUD.g 1
GBPUSD.g 1
XAGUSD.g 1
AUDUSD.g 1
EURNZD.g 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.g 364
BTCUSD.p -4
US30.g 3
NAS100.g 0
EURJPY.g -1
EURUSD.g 1
GBPJPY.g -4
NZDJPY.g -1
EURAUD.g -3
GBPUSD.g -2
XAGUSD.g 3
AUDUSD.g 0
EURNZD.g 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.g 32K
BTCUSD.p -38K
US30.g 27K
NAS100.g -4.7K
EURJPY.g -209
EURUSD.g 102
GBPJPY.g -586
NZDJPY.g -128
EURAUD.g -367
GBPUSD.g -229
XAGUSD.g 51
AUDUSD.g -9
EURNZD.g -30
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.15 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +159.84 USD
Макс. убыток в серии: -57.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoDo-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 09:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 18:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 15:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 14:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 10:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 08:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 05:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sarhan copy
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
1.1K
USD
14
2%
765
64%
6%
1.26
0.46
USD
18%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.