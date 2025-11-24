시그널섹션
Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan

Sarhan copy

Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan
0 리뷰
17
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -71%
GoDo-Server
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
956
이익 거래:
636 (66.52%)
손실 거래:
320 (33.47%)
최고의 거래:
27.22 USD
최악의 거래:
-200.39 USD
총 수익:
2 310.86 USD (258 050 pips)
총 손실:
-2 702.54 USD (313 135 pips)
연속 최대 이익:
56 (210.75 USD)
연속 최대 이익:
210.75 USD (56)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
11.85%
최대 입금량:
15.06%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
70
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
761 (79.60%)
숏(주식차입매도):
195 (20.40%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-0.41 USD
평균 이익:
3.63 USD
평균 손실:
-8.45 USD
연속 최대 손실:
10 (-57.17 USD)
연속 최대 손실:
-417.13 USD (4)
월별 성장률:
-77.69%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
410.60 USD
최대한의:
904.85 USD (90.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.02% (904.85 USD)
자본금별:
49.89% (386.85 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.g 937
BTCUSD.p 4
US30.g 3
NAS100.g 2
EURJPY.g 2
EURUSD.g 1
GBPJPY.g 1
NZDJPY.g 1
EURAUD.g 1
GBPUSD.g 1
XAGUSD.g 1
AUDUSD.g 1
EURNZD.g 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.g -382
BTCUSD.p -4
US30.g 3
NAS100.g 0
EURJPY.g -1
EURUSD.g 1
GBPJPY.g -4
NZDJPY.g -1
EURAUD.g -3
GBPUSD.g -2
XAGUSD.g 3
AUDUSD.g 0
EURNZD.g 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.g -38K
BTCUSD.p -38K
US30.g 27K
NAS100.g -4.7K
EURJPY.g -209
EURUSD.g 102
GBPJPY.g -586
NZDJPY.g -128
EURAUD.g -367
GBPUSD.g -229
XAGUSD.g 51
AUDUSD.g -9
EURNZD.g -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +27.22 USD
최악의 거래: -200 USD
연속 최대 이익: 56
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +210.75 USD
연속 최대 손실: -57.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GoDo-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.12 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
