- 자본
- 축소
트레이드:
956
이익 거래:
636 (66.52%)
손실 거래:
320 (33.47%)
최고의 거래:
27.22 USD
최악의 거래:
-200.39 USD
총 수익:
2 310.86 USD (258 050 pips)
총 손실:
-2 702.54 USD (313 135 pips)
연속 최대 이익:
56 (210.75 USD)
연속 최대 이익:
210.75 USD (56)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
11.85%
최대 입금량:
15.06%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
70
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
761 (79.60%)
숏(주식차입매도):
195 (20.40%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-0.41 USD
평균 이익:
3.63 USD
평균 손실:
-8.45 USD
연속 최대 손실:
10 (-57.17 USD)
연속 최대 손실:
-417.13 USD (4)
월별 성장률:
-77.69%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
410.60 USD
최대한의:
904.85 USD (90.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.02% (904.85 USD)
자본금별:
49.89% (386.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.g
|937
|BTCUSD.p
|4
|US30.g
|3
|NAS100.g
|2
|EURJPY.g
|2
|EURUSD.g
|1
|GBPJPY.g
|1
|NZDJPY.g
|1
|EURAUD.g
|1
|GBPUSD.g
|1
|XAGUSD.g
|1
|AUDUSD.g
|1
|EURNZD.g
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.g
|-382
|BTCUSD.p
|-4
|US30.g
|3
|NAS100.g
|0
|EURJPY.g
|-1
|EURUSD.g
|1
|GBPJPY.g
|-4
|NZDJPY.g
|-1
|EURAUD.g
|-3
|GBPUSD.g
|-2
|XAGUSD.g
|3
|AUDUSD.g
|0
|EURNZD.g
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.g
|-38K
|BTCUSD.p
|-38K
|US30.g
|27K
|NAS100.g
|-4.7K
|EURJPY.g
|-209
|EURUSD.g
|102
|GBPJPY.g
|-586
|NZDJPY.g
|-128
|EURAUD.g
|-367
|GBPUSD.g
|-229
|XAGUSD.g
|51
|AUDUSD.g
|-9
|EURNZD.g
|-30
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.22 USD
최악의 거래: -200 USD
연속 최대 이익: 56
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +210.75 USD
연속 최대 손실: -57.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GoDo-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-71%
0
0
USD
USD
207
USD
USD
17
2%
956
66%
12%
0.85
-0.41
USD
USD
84%
1:100