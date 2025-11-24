- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
956
利益トレード:
636 (66.52%)
損失トレード:
320 (33.47%)
ベストトレード:
27.22 USD
最悪のトレード:
-200.39 USD
総利益:
2 310.86 USD (258 050 pips)
総損失:
-2 702.54 USD (313 135 pips)
最大連続の勝ち:
56 (210.75 USD)
最大連続利益:
210.75 USD (56)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
11.85%
最大入金額:
15.06%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
70
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
761 (79.60%)
短いトレード:
195 (20.40%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.41 USD
平均利益:
3.63 USD
平均損失:
-8.45 USD
最大連続の負け:
10 (-57.17 USD)
最大連続損失:
-417.13 USD (4)
月間成長:
-77.69%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
410.60 USD
最大の:
904.85 USD (90.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.02% (904.85 USD)
エクイティによる:
49.89% (386.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.g
|937
|BTCUSD.p
|4
|US30.g
|3
|NAS100.g
|2
|EURJPY.g
|2
|EURUSD.g
|1
|GBPJPY.g
|1
|NZDJPY.g
|1
|EURAUD.g
|1
|GBPUSD.g
|1
|XAGUSD.g
|1
|AUDUSD.g
|1
|EURNZD.g
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.g
|-382
|BTCUSD.p
|-4
|US30.g
|3
|NAS100.g
|0
|EURJPY.g
|-1
|EURUSD.g
|1
|GBPJPY.g
|-4
|NZDJPY.g
|-1
|EURAUD.g
|-3
|GBPUSD.g
|-2
|XAGUSD.g
|3
|AUDUSD.g
|0
|EURNZD.g
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.g
|-38K
|BTCUSD.p
|-38K
|US30.g
|27K
|NAS100.g
|-4.7K
|EURJPY.g
|-209
|EURUSD.g
|102
|GBPJPY.g
|-586
|NZDJPY.g
|-128
|EURAUD.g
|-367
|GBPUSD.g
|-229
|XAGUSD.g
|51
|AUDUSD.g
|-9
|EURNZD.g
|-30
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.22 USD
最悪のトレード: -200 USD
最大連続の勝ち: 56
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +210.75 USD
最大連続損失: -57.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GoDo-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-71%
0
0
USD
USD
207
USD
USD
17
2%
956
66%
12%
0.85
-0.41
USD
USD
84%
1:100