シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sarhan copy
Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan

Sarhan copy

Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan
レビュー0件
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -71%
GoDo-Server
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
956
利益トレード:
636 (66.52%)
損失トレード:
320 (33.47%)
ベストトレード:
27.22 USD
最悪のトレード:
-200.39 USD
総利益:
2 310.86 USD (258 050 pips)
総損失:
-2 702.54 USD (313 135 pips)
最大連続の勝ち:
56 (210.75 USD)
最大連続利益:
210.75 USD (56)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
11.85%
最大入金額:
15.06%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
70
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
761 (79.60%)
短いトレード:
195 (20.40%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.41 USD
平均利益:
3.63 USD
平均損失:
-8.45 USD
最大連続の負け:
10 (-57.17 USD)
最大連続損失:
-417.13 USD (4)
月間成長:
-77.69%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
410.60 USD
最大の:
904.85 USD (90.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.02% (904.85 USD)
エクイティによる:
49.89% (386.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.g 937
BTCUSD.p 4
US30.g 3
NAS100.g 2
EURJPY.g 2
EURUSD.g 1
GBPJPY.g 1
NZDJPY.g 1
EURAUD.g 1
GBPUSD.g 1
XAGUSD.g 1
AUDUSD.g 1
EURNZD.g 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.g -382
BTCUSD.p -4
US30.g 3
NAS100.g 0
EURJPY.g -1
EURUSD.g 1
GBPJPY.g -4
NZDJPY.g -1
EURAUD.g -3
GBPUSD.g -2
XAGUSD.g 3
AUDUSD.g 0
EURNZD.g 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.g -38K
BTCUSD.p -38K
US30.g 27K
NAS100.g -4.7K
EURJPY.g -209
EURUSD.g 102
GBPJPY.g -586
NZDJPY.g -128
EURAUD.g -367
GBPUSD.g -229
XAGUSD.g 51
AUDUSD.g -9
EURNZD.g -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.22 USD
最悪のトレード: -200 USD
最大連続の勝ち: 56
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +210.75 USD
最大連続損失: -57.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GoDo-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.12 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Sarhan copy
30 USD/月
-71%
0
0
USD
207
USD
17
2%
956
66%
12%
0.85
-0.41
USD
84%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください