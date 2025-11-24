SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Sarhan copy
Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan

Sarhan copy

Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan
0 comentários
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -71%
GoDo-Server
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
956
Negociações com lucro:
636 (66.52%)
Negociações com perda:
320 (33.47%)
Melhor negociação:
27.22 USD
Pior negociação:
-200.39 USD
Lucro bruto:
2 310.86 USD (258 050 pips)
Perda bruta:
-2 702.54 USD (313 135 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (210.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
210.75 USD (56)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
11.85%
Depósito máximo carregado:
15.06%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
761 (79.60%)
Negociações curtas:
195 (20.40%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.41 USD
Lucro médio:
3.63 USD
Perda média:
-8.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-57.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-417.13 USD (4)
Crescimento mensal:
-77.69%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
410.60 USD
Máximo:
904.85 USD (90.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.02% (904.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.89% (386.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.g 937
BTCUSD.p 4
US30.g 3
NAS100.g 2
EURJPY.g 2
EURUSD.g 1
GBPJPY.g 1
NZDJPY.g 1
EURAUD.g 1
GBPUSD.g 1
XAGUSD.g 1
AUDUSD.g 1
EURNZD.g 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.g -382
BTCUSD.p -4
US30.g 3
NAS100.g 0
EURJPY.g -1
EURUSD.g 1
GBPJPY.g -4
NZDJPY.g -1
EURAUD.g -3
GBPUSD.g -2
XAGUSD.g 3
AUDUSD.g 0
EURNZD.g 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.g -38K
BTCUSD.p -38K
US30.g 27K
NAS100.g -4.7K
EURJPY.g -209
EURUSD.g 102
GBPJPY.g -586
NZDJPY.g -128
EURAUD.g -367
GBPUSD.g -229
XAGUSD.g 51
AUDUSD.g -9
EURNZD.g -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.22 USD
Pior negociação: -200 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 56
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +210.75 USD
Máxima perda consecutiva: -57.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GoDo-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.12 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sarhan copy
30 USD por mês
-71%
0
0
USD
207
USD
17
2%
956
66%
12%
0.85
-0.41
USD
84%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.