Negociações:
956
Negociações com lucro:
636 (66.52%)
Negociações com perda:
320 (33.47%)
Melhor negociação:
27.22 USD
Pior negociação:
-200.39 USD
Lucro bruto:
2 310.86 USD (258 050 pips)
Perda bruta:
-2 702.54 USD (313 135 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (210.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
210.75 USD (56)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
11.85%
Depósito máximo carregado:
15.06%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
761 (79.60%)
Negociações curtas:
195 (20.40%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.41 USD
Lucro médio:
3.63 USD
Perda média:
-8.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-57.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-417.13 USD (4)
Crescimento mensal:
-77.69%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
410.60 USD
Máximo:
904.85 USD (90.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.02% (904.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.89% (386.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.g
|937
|BTCUSD.p
|4
|US30.g
|3
|NAS100.g
|2
|EURJPY.g
|2
|EURUSD.g
|1
|GBPJPY.g
|1
|NZDJPY.g
|1
|EURAUD.g
|1
|GBPUSD.g
|1
|XAGUSD.g
|1
|AUDUSD.g
|1
|EURNZD.g
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.g
|-382
|BTCUSD.p
|-4
|US30.g
|3
|NAS100.g
|0
|EURJPY.g
|-1
|EURUSD.g
|1
|GBPJPY.g
|-4
|NZDJPY.g
|-1
|EURAUD.g
|-3
|GBPUSD.g
|-2
|XAGUSD.g
|3
|AUDUSD.g
|0
|EURNZD.g
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.g
|-38K
|BTCUSD.p
|-38K
|US30.g
|27K
|NAS100.g
|-4.7K
|EURJPY.g
|-209
|EURUSD.g
|102
|GBPJPY.g
|-586
|NZDJPY.g
|-128
|EURAUD.g
|-367
|GBPUSD.g
|-229
|XAGUSD.g
|51
|AUDUSD.g
|-9
|EURNZD.g
|-30
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GoDo-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
