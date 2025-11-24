- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
956
盈利交易:
636 (66.52%)
亏损交易:
320 (33.47%)
最好交易:
27.22 USD
最差交易:
-200.39 USD
毛利:
2 310.86 USD (258 050 pips)
毛利亏损:
-2 702.54 USD (313 135 pips)
最大连续赢利:
56 (210.75 USD)
最大连续盈利:
210.75 USD (56)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
11.85%
最大入金加载:
15.06%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
70
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
-0.43
长期交易:
761 (79.60%)
短期交易:
195 (20.40%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.41 USD
平均利润:
3.63 USD
平均损失:
-8.45 USD
最大连续失误:
10 (-57.17 USD)
最大连续亏损:
-417.13 USD (4)
每月增长:
-77.69%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
410.60 USD
最大值:
904.85 USD (90.73%)
相对跌幅:
结余:
84.02% (904.85 USD)
净值:
49.89% (386.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.g
|937
|BTCUSD.p
|4
|US30.g
|3
|NAS100.g
|2
|EURJPY.g
|2
|EURUSD.g
|1
|GBPJPY.g
|1
|NZDJPY.g
|1
|EURAUD.g
|1
|GBPUSD.g
|1
|XAGUSD.g
|1
|AUDUSD.g
|1
|EURNZD.g
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.g
|-382
|BTCUSD.p
|-4
|US30.g
|3
|NAS100.g
|0
|EURJPY.g
|-1
|EURUSD.g
|1
|GBPJPY.g
|-4
|NZDJPY.g
|-1
|EURAUD.g
|-3
|GBPUSD.g
|-2
|XAGUSD.g
|3
|AUDUSD.g
|0
|EURNZD.g
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.g
|-38K
|BTCUSD.p
|-38K
|US30.g
|27K
|NAS100.g
|-4.7K
|EURJPY.g
|-209
|EURUSD.g
|102
|GBPJPY.g
|-586
|NZDJPY.g
|-128
|EURAUD.g
|-367
|GBPUSD.g
|-229
|XAGUSD.g
|51
|AUDUSD.g
|-9
|EURNZD.g
|-30
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.22 USD
最差交易: -200 USD
最大连续赢利: 56
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +210.75 USD
最大连续亏损: -57.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GoDo-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
