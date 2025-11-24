信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Sarhan copy
Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan

Sarhan copy

Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan
0条评论
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -71%
GoDo-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
956
盈利交易:
636 (66.52%)
亏损交易:
320 (33.47%)
最好交易:
27.22 USD
最差交易:
-200.39 USD
毛利:
2 310.86 USD (258 050 pips)
毛利亏损:
-2 702.54 USD (313 135 pips)
最大连续赢利:
56 (210.75 USD)
最大连续盈利:
210.75 USD (56)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
11.85%
最大入金加载:
15.06%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
70
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
-0.43
长期交易:
761 (79.60%)
短期交易:
195 (20.40%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.41 USD
平均利润:
3.63 USD
平均损失:
-8.45 USD
最大连续失误:
10 (-57.17 USD)
最大连续亏损:
-417.13 USD (4)
每月增长:
-77.69%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
410.60 USD
最大值:
904.85 USD (90.73%)
相对跌幅:
结余:
84.02% (904.85 USD)
净值:
49.89% (386.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.g 937
BTCUSD.p 4
US30.g 3
NAS100.g 2
EURJPY.g 2
EURUSD.g 1
GBPJPY.g 1
NZDJPY.g 1
EURAUD.g 1
GBPUSD.g 1
XAGUSD.g 1
AUDUSD.g 1
EURNZD.g 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.g -382
BTCUSD.p -4
US30.g 3
NAS100.g 0
EURJPY.g -1
EURUSD.g 1
GBPJPY.g -4
NZDJPY.g -1
EURAUD.g -3
GBPUSD.g -2
XAGUSD.g 3
AUDUSD.g 0
EURNZD.g 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.g -38K
BTCUSD.p -38K
US30.g 27K
NAS100.g -4.7K
EURJPY.g -209
EURUSD.g 102
GBPJPY.g -586
NZDJPY.g -128
EURAUD.g -367
GBPUSD.g -229
XAGUSD.g 51
AUDUSD.g -9
EURNZD.g -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27.22 USD
最差交易: -200 USD
最大连续赢利: 56
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +210.75 USD
最大连续亏损: -57.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GoDo-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.12 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
