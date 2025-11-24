SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Sarhan copy
Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan

Sarhan copy

Mahmoud Tariq Yassin Hilal Sarhan
0 Bewertungen
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -71%
GoDo-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
956
Gewinntrades:
636 (66.52%)
Verlusttrades:
320 (33.47%)
Bester Trade:
27.22 USD
Schlechtester Trade:
-200.39 USD
Bruttoprofit:
2 310.86 USD (258 050 pips)
Bruttoverlust:
-2 702.54 USD (313 135 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
56 (210.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
210.75 USD (56)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
11.85%
Max deposit load:
15.06%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
70
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.43
Long-Positionen:
761 (79.60%)
Short-Positionen:
195 (20.40%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-57.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-417.13 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-77.69%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
410.60 USD
Maximaler:
904.85 USD (90.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.02% (904.85 USD)
Kapital:
49.89% (386.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.g 937
BTCUSD.p 4
US30.g 3
NAS100.g 2
EURJPY.g 2
EURUSD.g 1
GBPJPY.g 1
NZDJPY.g 1
EURAUD.g 1
GBPUSD.g 1
XAGUSD.g 1
AUDUSD.g 1
EURNZD.g 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.g -382
BTCUSD.p -4
US30.g 3
NAS100.g 0
EURJPY.g -1
EURUSD.g 1
GBPJPY.g -4
NZDJPY.g -1
EURAUD.g -3
GBPUSD.g -2
XAGUSD.g 3
AUDUSD.g 0
EURNZD.g 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.g -38K
BTCUSD.p -38K
US30.g 27K
NAS100.g -4.7K
EURJPY.g -209
EURUSD.g 102
GBPJPY.g -586
NZDJPY.g -128
EURAUD.g -367
GBPUSD.g -229
XAGUSD.g 51
AUDUSD.g -9
EURNZD.g -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.22 USD
Schlechtester Trade: -200 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 56
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +210.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GoDo-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.12 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
