Evgeny Levchenko

Lions share

Evgeny Levchenko
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -13%
FINAM-AO
1:1
  • Incremento
  • Valor del portafolio
  • Equidad
  • Portafolio
  • Reducción
Total de Trades:
159
Transacciones Rentables:
50 (31.44%)
Transacciones Irrentables:
109 (68.55%)
Mejor transacción:
1 162.00 RUB
Peor transacción:
-705.00 RUB
Beneficio Bruto:
12 271.41 RUB (25 489 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 171.79 RUB (48 399 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (1 402.78 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
1 461.70 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
94.98%
Carga máxima del depósito:
26.31%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
79 (49.69%)
Transacciones Cortas:
80 (50.31%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-11.95 RUB
Beneficio medio:
245.43 RUB
Pérdidas medias:
-130.02 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 428.33 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 428.33 RUB (11)
Crecimiento al mes:
-23.82%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 502.18 RUB
Máxima:
4 930.21 RUB (25.89%)
Reducción relativa:
De balance:
28.26% (4 930.21 RUB)
De fondos:
13.86% (16 047.64 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
LKOH 23
PLZL 15
IMOEXF 14
MTLR 14
ROSN 12
CCZ5 12
BANEP 11
GLDRUBF 10
NVTK 10
RUAL 6
OZON 6
MGNT 5
T 5
X5 5
NLMK 5
CNYRUBF 4
SFZ5 1
TATN 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
LKOH -7
PLZL -14
IMOEXF -39
MTLR 40
ROSN -14
CCZ5 27
BANEP 1
GLDRUBF -19
NVTK -11
RUAL 4
OZON -1
MGNT 14
T -1
X5 4
NLMK -3
CNYRUBF -3
SFZ5 -9
TATN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
LKOH -3.5K
PLZL -2.5K
IMOEXF -2.4K
MTLR 2.3K
ROSN -5.7K
CCZ5 760
BANEP -152
GLDRUBF -12K
NVTK -2.2K
RUAL -789
OZON 1.3K
MGNT 2.2K
T -1.2K
X5 1.6K
NLMK -203
CNYRUBF -201
SFZ5 -649
TATN 44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 162.00 RUB
Peor transacción: -705 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 402.78 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -1 428.33 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 07:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 11:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 19:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 18:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 08:48
Share of trading days is too low
2025.10.28 08:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 07:38
Share of trading days is too low
