- Crescimento
- Valor do portfólio
- Capital líquido
- Portfolio
- Rebaixamento
Negociações:
160
Negociações com lucro:
51 (31.87%)
Negociações com perda:
109 (68.13%)
Melhor negociação:
1 162.00 RUB
Pior negociação:
-705.00 RUB
Lucro bruto:
12 982.41 RUB (29 044 pips)
Perda bruta:
-14 171.79 RUB (48 399 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1 402.78 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
1 461.70 RUB (2)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
94.98%
Depósito máximo carregado:
26.31%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
80 (50.00%)
Negociações curtas:
80 (50.00%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-7.43 RUB
Lucro médio:
254.56 RUB
Perda média:
-130.02 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 428.33 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-1 428.33 RUB (11)
Crescimento mensal:
-13.20%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 502.18 RUB
Máximo:
4 930.21 RUB (17.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.08% (4 930.21 RUB)
Pelo Capital Líquido:
13.86% (16 047.64 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|LKOH
|23
|PLZL
|15
|IMOEXF
|14
|MTLR
|14
|ROSN
|12
|CCZ5
|12
|BANEP
|11
|GLDRUBF
|10
|NVTK
|10
|OZON
|7
|RUAL
|6
|MGNT
|5
|T
|5
|X5
|5
|NLMK
|5
|CNYRUBF
|4
|SFZ5
|1
|TATN
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|LKOH
|-7
|PLZL
|-14
|IMOEXF
|-39
|MTLR
|40
|ROSN
|-14
|CCZ5
|27
|BANEP
|1
|GLDRUBF
|-19
|NVTK
|-11
|OZON
|11
|RUAL
|4
|MGNT
|14
|T
|-1
|X5
|4
|NLMK
|-3
|CNYRUBF
|-3
|SFZ5
|-9
|TATN
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|LKOH
|-3.5K
|PLZL
|-2.5K
|IMOEXF
|-2.4K
|MTLR
|2.3K
|ROSN
|-5.7K
|CCZ5
|760
|BANEP
|-152
|GLDRUBF
|-12K
|NVTK
|-2.2K
|OZON
|4.8K
|RUAL
|-789
|MGNT
|2.2K
|T
|-1.2K
|X5
|1.6K
|NLMK
|-203
|CNYRUBF
|-201
|SFZ5
|-649
|TATN
|44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 162.00 RUB
Pior negociação: -705 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 402.78 RUB
Máxima perda consecutiva: -1 428.33 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-5%
0
0
USD
USD
22K
RUB
RUB
9
99%
160
31%
95%
0.91
-7.43
RUB
RUB
19%
1:1