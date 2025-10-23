SinaisSeções
Evgeny Levchenko

Lions share

Evgeny Levchenko
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -5%
FINAM-AO
1:1
  • Crescimento
  • Valor do portfólio
  • Capital líquido
  • Portfolio
  • Rebaixamento
Negociações:
160
Negociações com lucro:
51 (31.87%)
Negociações com perda:
109 (68.13%)
Melhor negociação:
1 162.00 RUB
Pior negociação:
-705.00 RUB
Lucro bruto:
12 982.41 RUB (29 044 pips)
Perda bruta:
-14 171.79 RUB (48 399 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1 402.78 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
1 461.70 RUB (2)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
94.98%
Depósito máximo carregado:
26.31%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
80 (50.00%)
Negociações curtas:
80 (50.00%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-7.43 RUB
Lucro médio:
254.56 RUB
Perda média:
-130.02 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 428.33 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-1 428.33 RUB (11)
Crescimento mensal:
-13.20%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 502.18 RUB
Máximo:
4 930.21 RUB (17.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.08% (4 930.21 RUB)
Pelo Capital Líquido:
13.86% (16 047.64 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
LKOH 23
PLZL 15
IMOEXF 14
MTLR 14
ROSN 12
CCZ5 12
BANEP 11
GLDRUBF 10
NVTK 10
OZON 7
RUAL 6
MGNT 5
T 5
X5 5
NLMK 5
CNYRUBF 4
SFZ5 1
TATN 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
LKOH -7
PLZL -14
IMOEXF -39
MTLR 40
ROSN -14
CCZ5 27
BANEP 1
GLDRUBF -19
NVTK -11
OZON 11
RUAL 4
MGNT 14
T -1
X5 4
NLMK -3
CNYRUBF -3
SFZ5 -9
TATN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
LKOH -3.5K
PLZL -2.5K
IMOEXF -2.4K
MTLR 2.3K
ROSN -5.7K
CCZ5 760
BANEP -152
GLDRUBF -12K
NVTK -2.2K
OZON 4.8K
RUAL -789
MGNT 2.2K
T -1.2K
X5 1.6K
NLMK -203
CNYRUBF -201
SFZ5 -649
TATN 44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 162.00 RUB
Pior negociação: -705 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 402.78 RUB
Máxima perda consecutiva: -1 428.33 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 07:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 11:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 19:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 18:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 08:48
Share of trading days is too low
2025.10.28 08:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 07:38
Share of trading days is too low
