Evgeny Levchenko

Lions share

Evgeny Levchenko
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
FINAM-AO
1:1
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
47 (30.32%)
Убыточных трейдов:
108 (69.68%)
Лучший трейд:
1 162.00 RUB
Худший трейд:
-705.00 RUB
Общая прибыль:
12 098.41 RUB (25 009 pips)
Общий убыток:
-14 165.79 RUB (48 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 402.78 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 461.70 RUB (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
94.98%
Макс. загрузка депозита:
26.31%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
79 (50.97%)
Коротких трейдов:
76 (49.03%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-13.34 RUB
Средняя прибыль:
257.41 RUB
Средний убыток:
-131.16 RUB
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 428.33 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 428.33 RUB (11)
Прирост в месяц:
-4.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 502.18 RUB
Максимальная:
4 930.21 RUB (5.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.10% (4 930.21 RUB)
По эквити:
13.86% (16 047.64 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
LKOH 23
PLZL 15
MTLR 14
IMOEXF 13
ROSN 12
CCZ5 12
BANEP 11
GLDRUBF 10
NVTK 10
RUAL 6
OZON 6
MGNT 5
CNYRUBF 4
T 4
X5 4
NLMK 4
SFZ5 1
TATN 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
LKOH -7
PLZL -14
MTLR 40
IMOEXF -39
ROSN -14
CCZ5 27
BANEP 1
GLDRUBF -19
NVTK -11
RUAL 4
OZON -1
MGNT 14
CNYRUBF -3
T -2
X5 4
NLMK -5
SFZ5 -9
TATN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
LKOH -3.5K
PLZL -2.5K
MTLR 2.3K
IMOEXF -2.4K
ROSN -5.7K
CCZ5 760
BANEP -152
GLDRUBF -12K
NVTK -2.2K
RUAL -789
OZON 1.3K
MGNT 2.2K
CNYRUBF -201
T -1.5K
X5 1.6K
NLMK -410
SFZ5 -649
TATN 44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 162.00 RUB
Худший трейд: -705 RUB
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 402.78 RUB
Макс. убыток в серии: -1 428.33 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 07:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 11:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 19:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 18:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 08:48
Share of trading days is too low
2025.10.28 08:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 07:38
Share of trading days is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lions share
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
92K
RUB
9
99%
155
30%
95%
0.85
-13.34
RUB
14%
1:1
