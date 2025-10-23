- Прирост
- Стоимость портфеля
- Средства
- Портфель
- Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
47 (30.32%)
Убыточных трейдов:
108 (69.68%)
Лучший трейд:
1 162.00 RUB
Худший трейд:
-705.00 RUB
Общая прибыль:
12 098.41 RUB (25 009 pips)
Общий убыток:
-14 165.79 RUB (48 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 402.78 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 461.70 RUB (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
94.98%
Макс. загрузка депозита:
26.31%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
79 (50.97%)
Коротких трейдов:
76 (49.03%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-13.34 RUB
Средняя прибыль:
257.41 RUB
Средний убыток:
-131.16 RUB
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 428.33 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 428.33 RUB (11)
Прирост в месяц:
-4.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 502.18 RUB
Максимальная:
4 930.21 RUB (5.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.10% (4 930.21 RUB)
По эквити:
13.86% (16 047.64 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|LKOH
|23
|PLZL
|15
|MTLR
|14
|IMOEXF
|13
|ROSN
|12
|CCZ5
|12
|BANEP
|11
|GLDRUBF
|10
|NVTK
|10
|RUAL
|6
|OZON
|6
|MGNT
|5
|CNYRUBF
|4
|T
|4
|X5
|4
|NLMK
|4
|SFZ5
|1
|TATN
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|LKOH
|-7
|PLZL
|-14
|MTLR
|40
|IMOEXF
|-39
|ROSN
|-14
|CCZ5
|27
|BANEP
|1
|GLDRUBF
|-19
|NVTK
|-11
|RUAL
|4
|OZON
|-1
|MGNT
|14
|CNYRUBF
|-3
|T
|-2
|X5
|4
|NLMK
|-5
|SFZ5
|-9
|TATN
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|LKOH
|-3.5K
|PLZL
|-2.5K
|MTLR
|2.3K
|IMOEXF
|-2.4K
|ROSN
|-5.7K
|CCZ5
|760
|BANEP
|-152
|GLDRUBF
|-12K
|NVTK
|-2.2K
|RUAL
|-789
|OZON
|1.3K
|MGNT
|2.2K
|CNYRUBF
|-201
|T
|-1.5K
|X5
|1.6K
|NLMK
|-410
|SFZ5
|-649
|TATN
|44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 162.00 RUB
Худший трейд: -705 RUB
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 402.78 RUB
Макс. убыток в серии: -1 428.33 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
92K
RUB
RUB
9
99%
155
30%
95%
0.85
-13.34
RUB
RUB
14%
1:1