Evgeny Levchenko

Lions share

Evgeny Levchenko
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -7%
FINAM-AO
1:1
  • Wachstum
  • Wert des Portfolios
  • Equity
  • Portfolio
  • Rückgang
Trades insgesamt:
163
Gewinntrades:
52 (31.90%)
Verlusttrades:
111 (68.10%)
Bester Trade:
1 162.00 RUB
Schlechtester Trade:
-705.00 RUB
Bruttoprofit:
13 202.01 RUB (30 142 pips)
Bruttoverlust:
-14 386.49 RUB (50 206 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (1 402.78 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 461.70 RUB (2)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
94.98%
Max deposit load:
26.31%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
-0.24
Long-Positionen:
82 (50.31%)
Short-Positionen:
81 (49.69%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-7.27 RUB
Durchschnittlicher Profit:
253.88 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-129.61 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 428.33 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 428.33 RUB (11)
Wachstum pro Monat :
-10.56%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 502.18 RUB
Maximaler:
4 930.21 RUB (23.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.96% (4 930.21 RUB)
Kapital:
13.86% (16 047.64 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
LKOH 23
PLZL 16
IMOEXF 14
MTLR 14
ROSN 12
CCZ5 12
BANEP 12
GLDRUBF 11
NVTK 10
OZON 7
RUAL 6
MGNT 5
T 5
X5 5
NLMK 5
CNYRUBF 4
SFZ5 1
TATN 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
LKOH -7
PLZL -10
IMOEXF -39
MTLR 40
ROSN -14
CCZ5 27
BANEP 0
GLDRUBF -22
NVTK -11
OZON 11
RUAL 4
MGNT 14
T -1
X5 4
NLMK -3
CNYRUBF -3
SFZ5 -9
TATN 1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
LKOH -3.5K
PLZL -1.4K
IMOEXF -2.4K
MTLR 2.3K
ROSN -5.7K
CCZ5 760
BANEP -182
GLDRUBF -13K
NVTK -2.2K
OZON 4.8K
RUAL -789
MGNT 2.2K
T -1.2K
X5 1.6K
NLMK -203
CNYRUBF -201
SFZ5 -649
TATN 44
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 162.00 RUB
Schlechtester Trade: -705 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 402.78 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 428.33 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 07:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 11:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 19:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 18:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 08:48
Share of trading days is too low
2025.10.28 08:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 07:38
Share of trading days is too low
