- Wachstum
- Wert des Portfolios
- Equity
- Portfolio
- Rückgang
Trades insgesamt:
163
Gewinntrades:
52 (31.90%)
Verlusttrades:
111 (68.10%)
Bester Trade:
1 162.00 RUB
Schlechtester Trade:
-705.00 RUB
Bruttoprofit:
13 202.01 RUB (30 142 pips)
Bruttoverlust:
-14 386.49 RUB (50 206 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (1 402.78 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 461.70 RUB (2)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
94.98%
Max deposit load:
26.31%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
-0.24
Long-Positionen:
82 (50.31%)
Short-Positionen:
81 (49.69%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-7.27 RUB
Durchschnittlicher Profit:
253.88 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-129.61 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 428.33 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 428.33 RUB (11)
Wachstum pro Monat :
-10.56%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 502.18 RUB
Maximaler:
4 930.21 RUB (23.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.96% (4 930.21 RUB)
Kapital:
13.86% (16 047.64 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|LKOH
|23
|PLZL
|16
|IMOEXF
|14
|MTLR
|14
|ROSN
|12
|CCZ5
|12
|BANEP
|12
|GLDRUBF
|11
|NVTK
|10
|OZON
|7
|RUAL
|6
|MGNT
|5
|T
|5
|X5
|5
|NLMK
|5
|CNYRUBF
|4
|SFZ5
|1
|TATN
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|LKOH
|-7
|PLZL
|-10
|IMOEXF
|-39
|MTLR
|40
|ROSN
|-14
|CCZ5
|27
|BANEP
|0
|GLDRUBF
|-22
|NVTK
|-11
|OZON
|11
|RUAL
|4
|MGNT
|14
|T
|-1
|X5
|4
|NLMK
|-3
|CNYRUBF
|-3
|SFZ5
|-9
|TATN
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|LKOH
|-3.5K
|PLZL
|-1.4K
|IMOEXF
|-2.4K
|MTLR
|2.3K
|ROSN
|-5.7K
|CCZ5
|760
|BANEP
|-182
|GLDRUBF
|-13K
|NVTK
|-2.2K
|OZON
|4.8K
|RUAL
|-789
|MGNT
|2.2K
|T
|-1.2K
|X5
|1.6K
|NLMK
|-203
|CNYRUBF
|-201
|SFZ5
|-649
|TATN
|44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 162.00 RUB
Schlechtester Trade: -705 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 402.78 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 428.33 RUB
