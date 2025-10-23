- 성장
- 포트폴리오 가치
- 자본
- 포트폴리오
- 축소
트레이드:
174
이익 거래:
58 (33.33%)
손실 거래:
116 (66.67%)
최고의 거래:
1 162.00 RUB
최악의 거래:
-850.50 RUB
총 수익:
13 727.41 RUB (32 252 pips)
총 손실:
-15 953.54 RUB (54 444 pips)
연속 최대 이익:
5 (1 402.78 RUB)
연속 최대 이익:
1 461.70 RUB (2)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
95.98%
최대 입금량:
26.31%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
-0.45
롱(주식매수):
90 (51.72%)
숏(주식차입매도):
84 (48.28%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-12.79 RUB
평균 이익:
236.68 RUB
평균 손실:
-137.53 RUB
연속 최대 손실:
11 (-1 428.33 RUB)
연속 최대 손실:
-1 547.55 RUB (4)
월별 성장률:
-2.32%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 502.18 RUB
최대한의:
4 930.21 RUB (4.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.26% (4 930.21 RUB)
자본금별:
13.86% (16 047.64 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|LKOH
|24
|PLZL
|16
|MTLR
|15
|IMOEXF
|14
|ROSN
|13
|CCZ5
|12
|BANEP
|12
|GLDRUBF
|12
|NVTK
|11
|RUAL
|8
|NLMK
|7
|OZON
|7
|X5
|6
|MGNT
|5
|CNYRUBF
|5
|T
|5
|SFZ5
|1
|TATN
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|LKOH
|-7
|PLZL
|-10
|MTLR
|32
|IMOEXF
|-39
|ROSN
|-15
|CCZ5
|27
|BANEP
|0
|GLDRUBF
|-20
|NVTK
|-8
|RUAL
|4
|NLMK
|-3
|OZON
|11
|X5
|-10
|MGNT
|14
|CNYRUBF
|-3
|T
|-1
|SFZ5
|-9
|TATN
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|LKOH
|-3.7K
|PLZL
|-1.4K
|MTLR
|2.1K
|IMOEXF
|-2.4K
|ROSN
|-5.8K
|CCZ5
|760
|BANEP
|-182
|GLDRUBF
|-12K
|NVTK
|-2K
|RUAL
|-844
|NLMK
|-175
|OZON
|4.8K
|X5
|-1.3K
|MGNT
|2.2K
|CNYRUBF
|-153
|T
|-1.2K
|SFZ5
|-649
|TATN
|44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 162.00 RUB
최악의 거래: -851 RUB
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 402.78 RUB
연속 최대 손실: -1 428.33 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
113K
RUB
RUB
10
99%
174
33%
96%
0.86
-12.79
RUB
RUB
14%
1:1