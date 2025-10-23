시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Lions share
Evgeny Levchenko

Lions share

Evgeny Levchenko
0 리뷰
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -2%
FINAM-AO
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 포트폴리오 가치
  • 자본
  • 포트폴리오
  • 축소
트레이드:
174
이익 거래:
58 (33.33%)
손실 거래:
116 (66.67%)
최고의 거래:
1 162.00 RUB
최악의 거래:
-850.50 RUB
총 수익:
13 727.41 RUB (32 252 pips)
총 손실:
-15 953.54 RUB (54 444 pips)
연속 최대 이익:
5 (1 402.78 RUB)
연속 최대 이익:
1 461.70 RUB (2)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
95.98%
최대 입금량:
26.31%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
-0.45
롱(주식매수):
90 (51.72%)
숏(주식차입매도):
84 (48.28%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-12.79 RUB
평균 이익:
236.68 RUB
평균 손실:
-137.53 RUB
연속 최대 손실:
11 (-1 428.33 RUB)
연속 최대 손실:
-1 547.55 RUB (4)
월별 성장률:
-2.32%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 502.18 RUB
최대한의:
4 930.21 RUB (4.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.26% (4 930.21 RUB)
자본금별:
13.86% (16 047.64 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
LKOH 24
PLZL 16
MTLR 15
IMOEXF 14
ROSN 13
CCZ5 12
BANEP 12
GLDRUBF 12
NVTK 11
RUAL 8
NLMK 7
OZON 7
X5 6
MGNT 5
CNYRUBF 5
T 5
SFZ5 1
TATN 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
LKOH -7
PLZL -10
MTLR 32
IMOEXF -39
ROSN -15
CCZ5 27
BANEP 0
GLDRUBF -20
NVTK -8
RUAL 4
NLMK -3
OZON 11
X5 -10
MGNT 14
CNYRUBF -3
T -1
SFZ5 -9
TATN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
LKOH -3.7K
PLZL -1.4K
MTLR 2.1K
IMOEXF -2.4K
ROSN -5.8K
CCZ5 760
BANEP -182
GLDRUBF -12K
NVTK -2K
RUAL -844
NLMK -175
OZON 4.8K
X5 -1.3K
MGNT 2.2K
CNYRUBF -153
T -1.2K
SFZ5 -649
TATN 44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 162.00 RUB
최악의 거래: -851 RUB
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 402.78 RUB
연속 최대 손실: -1 428.33 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 11:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 07:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 11:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 19:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 18:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 08:48
Share of trading days is too low
2025.10.28 08:48
Share of days for 80% of trades is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Lions share
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
113K
RUB
10
99%
174
33%
96%
0.86
-12.79
RUB
14%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.