Evgeny Levchenko

Lions share

Evgeny Levchenko
0条评论
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -2%
FINAM-AO
1:1
  • 成长
  • 投资组合总值
  • 净值
  • 投资组合
  • 提取
交易:
155
盈利交易:
47 (30.32%)
亏损交易:
108 (69.68%)
最好交易:
1 162.00 RUB
最差交易:
-705.00 RUB
毛利:
12 098.41 RUB (25 009 pips)
毛利亏损:
-14 165.79 RUB (48 369 pips)
最大连续赢利:
5 (1 402.78 RUB)
最大连续盈利:
1 461.70 RUB (2)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
94.98%
最大入金加载:
26.31%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
6 天
采收率:
-0.42
长期交易:
79 (50.97%)
短期交易:
76 (49.03%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-13.34 RUB
平均利润:
257.41 RUB
平均损失:
-131.16 RUB
最大连续失误:
11 (-1 428.33 RUB)
最大连续亏损:
-1 428.33 RUB (11)
每月增长:
-4.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 502.18 RUB
最大值:
4 930.21 RUB (5.02%)
相对跌幅:
结余:
5.10% (4 930.21 RUB)
净值:
13.86% (16 047.64 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
LKOH 23
PLZL 15
MTLR 14
IMOEXF 13
ROSN 12
CCZ5 12
BANEP 11
GLDRUBF 10
NVTK 10
RUAL 6
OZON 6
MGNT 5
CNYRUBF 4
T 4
X5 4
NLMK 4
SFZ5 1
TATN 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
LKOH -7
PLZL -14
MTLR 40
IMOEXF -39
ROSN -14
CCZ5 27
BANEP 1
GLDRUBF -19
NVTK -11
RUAL 4
OZON -1
MGNT 14
CNYRUBF -3
T -2
X5 4
NLMK -5
SFZ5 -9
TATN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
LKOH -3.5K
PLZL -2.5K
MTLR 2.3K
IMOEXF -2.4K
ROSN -5.7K
CCZ5 760
BANEP -152
GLDRUBF -12K
NVTK -2.2K
RUAL -789
OZON 1.3K
MGNT 2.2K
CNYRUBF -201
T -1.5K
X5 1.6K
NLMK -410
SFZ5 -649
TATN 44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 162.00 RUB
最差交易: -705 RUB
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 402.78 RUB
最大连续亏损: -1 428.33 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

