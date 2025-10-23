- 成长
交易:
155
盈利交易:
47 (30.32%)
亏损交易:
108 (69.68%)
最好交易:
1 162.00 RUB
最差交易:
-705.00 RUB
毛利:
12 098.41 RUB (25 009 pips)
毛利亏损:
-14 165.79 RUB (48 369 pips)
最大连续赢利:
5 (1 402.78 RUB)
最大连续盈利:
1 461.70 RUB (2)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
94.98%
最大入金加载:
26.31%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
6 天
采收率:
-0.42
长期交易:
79 (50.97%)
短期交易:
76 (49.03%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-13.34 RUB
平均利润:
257.41 RUB
平均损失:
-131.16 RUB
最大连续失误:
11 (-1 428.33 RUB)
最大连续亏损:
-1 428.33 RUB (11)
每月增长:
-4.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 502.18 RUB
最大值:
4 930.21 RUB (5.02%)
相对跌幅:
结余:
5.10% (4 930.21 RUB)
净值:
13.86% (16 047.64 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|LKOH
|23
|PLZL
|15
|MTLR
|14
|IMOEXF
|13
|ROSN
|12
|CCZ5
|12
|BANEP
|11
|GLDRUBF
|10
|NVTK
|10
|RUAL
|6
|OZON
|6
|MGNT
|5
|CNYRUBF
|4
|T
|4
|X5
|4
|NLMK
|4
|SFZ5
|1
|TATN
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|LKOH
|-7
|PLZL
|-14
|MTLR
|40
|IMOEXF
|-39
|ROSN
|-14
|CCZ5
|27
|BANEP
|1
|GLDRUBF
|-19
|NVTK
|-11
|RUAL
|4
|OZON
|-1
|MGNT
|14
|CNYRUBF
|-3
|T
|-2
|X5
|4
|NLMK
|-5
|SFZ5
|-9
|TATN
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|LKOH
|-3.5K
|PLZL
|-2.5K
|MTLR
|2.3K
|IMOEXF
|-2.4K
|ROSN
|-5.7K
|CCZ5
|760
|BANEP
|-152
|GLDRUBF
|-12K
|NVTK
|-2.2K
|RUAL
|-789
|OZON
|1.3K
|MGNT
|2.2K
|CNYRUBF
|-201
|T
|-1.5K
|X5
|1.6K
|NLMK
|-410
|SFZ5
|-649
|TATN
|44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
