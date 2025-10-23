シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Lions share
Evgeny Levchenko

Lions share

Evgeny Levchenko
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -5%
FINAM-AO
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • Portfolio Value
  • エクイティ
  • ポートフォリオ
  • ドローダウン
トレード:
160
利益トレード:
51 (31.87%)
損失トレード:
109 (68.13%)
ベストトレード:
1 162.00 RUB
最悪のトレード:
-705.00 RUB
総利益:
12 982.41 RUB (29 044 pips)
総損失:
-14 171.79 RUB (48 399 pips)
最大連続の勝ち:
5 (1 402.78 RUB)
最大連続利益:
1 461.70 RUB (2)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
94.98%
最大入金額:
26.31%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
-0.24
長いトレード:
80 (50.00%)
短いトレード:
80 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-7.43 RUB
平均利益:
254.56 RUB
平均損失:
-130.02 RUB
最大連続の負け:
11 (-1 428.33 RUB)
最大連続損失:
-1 428.33 RUB (11)
月間成長:
-11.06%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 502.18 RUB
最大の:
4 930.21 RUB (17.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.08% (4 930.21 RUB)
エクイティによる:
13.86% (16 047.64 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
LKOH 23
PLZL 15
IMOEXF 14
MTLR 14
ROSN 12
CCZ5 12
BANEP 11
GLDRUBF 10
NVTK 10
OZON 7
RUAL 6
MGNT 5
T 5
X5 5
NLMK 5
CNYRUBF 4
SFZ5 1
TATN 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
LKOH -7
PLZL -14
IMOEXF -39
MTLR 40
ROSN -14
CCZ5 27
BANEP 1
GLDRUBF -19
NVTK -11
OZON 11
RUAL 4
MGNT 14
T -1
X5 4
NLMK -3
CNYRUBF -3
SFZ5 -9
TATN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
LKOH -3.5K
PLZL -2.5K
IMOEXF -2.4K
MTLR 2.3K
ROSN -5.7K
CCZ5 760
BANEP -152
GLDRUBF -12K
NVTK -2.2K
OZON 4.8K
RUAL -789
MGNT 2.2K
T -1.2K
X5 1.6K
NLMK -203
CNYRUBF -201
SFZ5 -649
TATN 44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 162.00 RUB
最悪のトレード: -705 RUB
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 402.78 RUB
最大連続損失: -1 428.33 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 07:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 11:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 19:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 18:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 08:48
Share of trading days is too low
2025.10.28 08:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 07:38
Share of trading days is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Lions share
30 USD/月
-5%
0
0
USD
22K
RUB
9
99%
160
31%
95%
0.91
-7.43
RUB
19%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください