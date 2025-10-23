- 成長
- Portfolio Value
- エクイティ
- ポートフォリオ
- ドローダウン
トレード:
160
利益トレード:
51 (31.87%)
損失トレード:
109 (68.13%)
ベストトレード:
1 162.00 RUB
最悪のトレード:
-705.00 RUB
総利益:
12 982.41 RUB (29 044 pips)
総損失:
-14 171.79 RUB (48 399 pips)
最大連続の勝ち:
5 (1 402.78 RUB)
最大連続利益:
1 461.70 RUB (2)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
94.98%
最大入金額:
26.31%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
-0.24
長いトレード:
80 (50.00%)
短いトレード:
80 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-7.43 RUB
平均利益:
254.56 RUB
平均損失:
-130.02 RUB
最大連続の負け:
11 (-1 428.33 RUB)
最大連続損失:
-1 428.33 RUB (11)
月間成長:
-11.06%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 502.18 RUB
最大の:
4 930.21 RUB (17.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.08% (4 930.21 RUB)
エクイティによる:
13.86% (16 047.64 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|LKOH
|23
|PLZL
|15
|IMOEXF
|14
|MTLR
|14
|ROSN
|12
|CCZ5
|12
|BANEP
|11
|GLDRUBF
|10
|NVTK
|10
|OZON
|7
|RUAL
|6
|MGNT
|5
|T
|5
|X5
|5
|NLMK
|5
|CNYRUBF
|4
|SFZ5
|1
|TATN
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|LKOH
|-7
|PLZL
|-14
|IMOEXF
|-39
|MTLR
|40
|ROSN
|-14
|CCZ5
|27
|BANEP
|1
|GLDRUBF
|-19
|NVTK
|-11
|OZON
|11
|RUAL
|4
|MGNT
|14
|T
|-1
|X5
|4
|NLMK
|-3
|CNYRUBF
|-3
|SFZ5
|-9
|TATN
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|LKOH
|-3.5K
|PLZL
|-2.5K
|IMOEXF
|-2.4K
|MTLR
|2.3K
|ROSN
|-5.7K
|CCZ5
|760
|BANEP
|-152
|GLDRUBF
|-12K
|NVTK
|-2.2K
|OZON
|4.8K
|RUAL
|-789
|MGNT
|2.2K
|T
|-1.2K
|X5
|1.6K
|NLMK
|-203
|CNYRUBF
|-201
|SFZ5
|-649
|TATN
|44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 162.00 RUB
最悪のトレード: -705 RUB
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 402.78 RUB
最大連続損失: -1 428.33 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-5%
0
0
USD
USD
22K
RUB
RUB
9
99%
160
31%
95%
0.91
-7.43
RUB
RUB
19%
1:1