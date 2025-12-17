SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Golden euromaggot
Rene Killandi

Golden euromaggot

Rene Killandi
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
63
Transacciones Rentables:
49 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
14 (22.22%)
Mejor transacción:
83.34 EUR
Peor transacción:
-65.57 EUR
Beneficio Bruto:
512.22 EUR (22 561 pips)
Pérdidas Brutas:
-144.68 EUR (6 349 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (261.27 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
261.27 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
17.52%
Carga máxima del depósito:
11.17%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
3.04
Transacciones Largas:
52 (82.54%)
Transacciones Cortas:
11 (17.46%)
Factor de Beneficio:
3.54
Beneficio Esperado:
5.83 EUR
Beneficio medio:
10.45 EUR
Pérdidas medias:
-10.33 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.43 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-120.31 EUR (2)
Crecimiento al mes:
30.38%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.02 EUR
Máxima:
121.01 EUR (16.64%)
Reducción relativa:
De balance:
6.20% (120.51 EUR)
De fondos:
26.50% (514.90 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 42
EURUSD 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 388
EURUSD 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 16K
EURUSD 557
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +83.34 EUR
Peor transacción: -66 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +261.27 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2.43 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4911
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.30 × 463
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 600
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 220
otros 109...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Please, DO NOT subscribe to the signal. Account will be terminated soon!
No hay comentarios
2025.12.18 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Golden euromaggot
999 USD al mes
30%
0
0
USD
2.1K
EUR
2
96%
63
77%
18%
3.54
5.83
EUR
27%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.