Divisas / WSM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WSM: Williams-Sonoma Inc (DE)
196.66 USD 0.61 (0.31%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WSM de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 195.95, mientras que el máximo ha alcanzado 203.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Williams-Sonoma Inc (DE). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WSM News
- Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- King, vicepresidente ejecutivo y asesor general, vende 3,56 millones de dólares en acciones de Williams Sonoma
- King, Evp general counsel, sells $3.56m in Williams Sonoma shares
- RH Gears to Report Q2 Earnings: Here's What Investors Must Know
- Zacks Industry Outlook Highlights Williams-Sonoma and Somnigroup International
- 2 Retail Home Furnishing Stocks to Watch Defying Industry Odds
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Williams-Sonoma, Inc. (WSM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Why Is Williams-Sonoma Stock Falling Thursday? - Williams-Sonoma (NYSE:WSM)
- Williams-Sonoma stock price target raised to $213 from $212 at RBC Capital
- Jim Cramer Blasts Trump's Furniture Tariffs - Williams-Sonoma (NYSE:WSM)
- Williams-Sonoma Raises Outlook on AI
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
- Dell, Marvell, Autodesk, and more set to report earnings Thursday
- Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- WSM Stock Up on Q2 Earnings & Revenue Beat, FY25 View Up
- Williams-Sonoma earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Williams-Sonoma offers latest signal of a rebounding furniture market
- Earnings call transcript: Williams-Sonoma Q2 2025 shows strong growth
- Williams-Sonoma (WSM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- What's Going On With Williams-Sonoma Stock Wednesday? - Williams-Sonoma (NYSE:WSM)
- Williams-Sonoma (WSM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Williams-Sonoma Posts 20% EPS Jump in Q2
- Williams-Sonoma tops Q2 expectations, raises revenue outlook
Rango diario
195.95 203.10
Rango anual
125.42 219.98
- Cierres anteriores
- 196.05
- Open
- 196.77
- Bid
- 196.66
- Ask
- 196.96
- Low
- 195.95
- High
- 203.10
- Volumen
- 1.494 K
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- 5.54%
- Cambio a 6 meses
- 25.23%
- Cambio anual
- 26.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B