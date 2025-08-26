Валюты / WSM
WSM: Williams-Sonoma Inc (DE)
196.05 USD 4.90 (2.44%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WSM за сегодня изменился на -2.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 193.62, а максимальная — 201.38.
Следите за динамикой Williams-Sonoma Inc (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WSM
Дневной диапазон
193.62 201.38
Годовой диапазон
125.42 219.98
- Предыдущее закрытие
- 200.95
- Open
- 199.96
- Bid
- 196.05
- Ask
- 196.35
- Low
- 193.62
- High
- 201.38
- Объем
- 1.586 K
- Дневное изменение
- -2.44%
- Месячное изменение
- 5.21%
- 6-месячное изменение
- 24.84%
- Годовое изменение
- 25.92%
