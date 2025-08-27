KurseKategorien
WSM: Williams-Sonoma Inc (DE)

199.63 USD 2.97 (1.51%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WSM hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 195.94 bis zu einem Hoch von 200.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Williams-Sonoma Inc (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
195.94 200.03
Jahresspanne
125.42 219.98
Vorheriger Schlusskurs
196.66
Eröffnung
197.63
Bid
199.63
Ask
199.93
Tief
195.94
Hoch
200.03
Volumen
1.092 K
Tagesänderung
1.51%
Monatsänderung
7.13%
6-Monatsänderung
27.12%
Jahresänderung
28.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K