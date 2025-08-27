Währungen / WSM
WSM: Williams-Sonoma Inc (DE)
199.63 USD 2.97 (1.51%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WSM hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 195.94 bis zu einem Hoch von 200.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Williams-Sonoma Inc (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
195.94 200.03
Jahresspanne
125.42 219.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 196.66
- Eröffnung
- 197.63
- Bid
- 199.63
- Ask
- 199.93
- Tief
- 195.94
- Hoch
- 200.03
- Volumen
- 1.092 K
- Tagesänderung
- 1.51%
- Monatsänderung
- 7.13%
- 6-Monatsänderung
- 27.12%
- Jahresänderung
- 28.22%
