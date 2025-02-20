CotizacionesSecciones
RZC: Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res

26.0700 USD 0.0000 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RZC de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.0328, mientras que el máximo ha alcanzado 26.1395.

Rango diario
26.0328 26.1395
Rango anual
24.7400 27.0899
Cierres anteriores
26.0700
Open
26.0900
Bid
26.0700
Ask
26.0730
Low
26.0328
High
26.1395
Volumen
24
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
1.64%
Cambio a 6 meses
2.76%
Cambio anual
-0.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B