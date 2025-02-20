QuotazioniSezioni
Valute / RZC
Tornare a Azioni

RZC: Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res

26.0810 USD 0.0710 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RZC ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.0295 e ad un massimo di 26.0810.

Segui le dinamiche di Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RZC News

Intervallo Giornaliero
26.0295 26.0810
Intervallo Annuale
24.7400 27.0899
Chiusura Precedente
26.0100
Apertura
26.0700
Bid
26.0810
Ask
26.0840
Minimo
26.0295
Massimo
26.0810
Volume
22
Variazione giornaliera
0.27%
Variazione Mensile
1.68%
Variazione Semestrale
2.80%
Variazione Annuale
-0.32%
20 settembre, sabato