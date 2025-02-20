Валюты / RZC
RZC: Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res
26.0700 USD 0.0600 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RZC за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.9350, а максимальная — 26.0800.
Следите за динамикой Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RZC
Дневной диапазон
25.9350 26.0800
Годовой диапазон
24.7400 27.0899
- Предыдущее закрытие
- 26.0100
- Open
- 25.9350
- Bid
- 26.0700
- Ask
- 26.0730
- Low
- 25.9350
- High
- 26.0800
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- 2.76%
- Годовое изменение
- -0.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.