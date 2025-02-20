КотировкиРазделы
Валюты / RZC
Назад в Рынок акций США

RZC: Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res

26.0700 USD 0.0600 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RZC за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.9350, а максимальная — 26.0800.

Следите за динамикой Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RZC

Дневной диапазон
25.9350 26.0800
Годовой диапазон
24.7400 27.0899
Предыдущее закрытие
26.0100
Open
25.9350
Bid
26.0700
Ask
26.0730
Low
25.9350
High
26.0800
Объем
31
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
2.76%
Годовое изменение
-0.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.