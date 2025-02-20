Moedas / RZC
RZC: Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res
26.0501 USD 0.0199 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RZC para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.0498 e o mais alto foi 26.0700.
Veja a dinâmica do par de moedas Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RZC Notícias
Faixa diária
26.0498 26.0700
Faixa anual
24.7400 27.0899
- Fechamento anterior
- 26.0700
- Open
- 26.0500
- Bid
- 26.0501
- Ask
- 26.0531
- Low
- 26.0498
- High
- 26.0700
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 1.56%
- Mudança de 6 meses
- 2.68%
- Mudança anual
- -0.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh