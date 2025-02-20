FiyatlarBölümler
Dövizler / RZC
Geri dön - Hisse senetleri

RZC: Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res

26.0810 USD 0.0710 (0.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RZC fiyatı bugün 0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.0295 ve Yüksek fiyatı olarak 26.0810 aralığında işlem gördü.

Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RZC haberleri

Günlük aralık
26.0295 26.0810
Yıllık aralık
24.7400 27.0899
Önceki kapanış
26.0100
Açılış
26.0700
Satış
26.0810
Alış
26.0840
Düşük
26.0295
Yüksek
26.0810
Hacim
22
Günlük değişim
0.27%
Aylık değişim
1.68%
6 aylık değişim
2.80%
Yıllık değişim
-0.32%
21 Eylül, Pazar