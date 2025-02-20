CotationsSections
Devises / RZC
Retour à Actions

RZC: Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res

26.0810 USD 0.0710 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RZC a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.0295 et à un maximum de 26.0810.

Suivez la dynamique Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RZC Nouvelles

Range quotidien
26.0295 26.0810
Range Annuel
24.7400 27.0899
Clôture Précédente
26.0100
Ouverture
26.0700
Bid
26.0810
Ask
26.0840
Plus Bas
26.0295
Plus Haut
26.0810
Volume
22
Changement quotidien
0.27%
Changement Mensuel
1.68%
Changement à 6 Mois
2.80%
Changement Annuel
-0.32%
20 septembre, samedi