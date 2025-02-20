Devises / RZC
RZC: Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res
26.0810 USD 0.0710 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RZC a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.0295 et à un maximum de 26.0810.
Suivez la dynamique Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
26.0295 26.0810
Range Annuel
24.7400 27.0899
- Clôture Précédente
- 26.0100
- Ouverture
- 26.0700
- Bid
- 26.0810
- Ask
- 26.0840
- Plus Bas
- 26.0295
- Plus Haut
- 26.0810
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- 1.68%
- Changement à 6 Mois
- 2.80%
- Changement Annuel
- -0.32%
20 septembre, samedi