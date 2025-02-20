通貨 / RZC
RZC: Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Res
26.0100 USD 0.0600 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RZCの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり26.0100の安値と26.0700の高値で取引されました。
Reinsurance Group of America Incorporated 7.125% Fixed-Rate Resダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
26.0100 26.0700
1年のレンジ
24.7400 27.0899
- 以前の終値
- 26.0700
- 始値
- 26.0500
- 買値
- 26.0100
- 買値
- 26.0130
- 安値
- 26.0100
- 高値
- 26.0700
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- 1.40%
- 6ヶ月の変化
- 2.52%
- 1年の変化
- -0.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K