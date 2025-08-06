CotizacionesSecciones
NWSA: News Corporation - Class A

30.23 USD 0.50 (1.68%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NWSA de hoy ha cambiado un 1.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.76, mientras que el máximo ha alcanzado 30.50.

Rango diario
29.76 30.50
Rango anual
23.38 30.75
Cierres anteriores
29.73
Open
29.81
Bid
30.23
Ask
30.53
Low
29.76
High
30.50
Volumen
11.921 K
Cambio diario
1.68%
Cambio mensual
3.92%
Cambio a 6 meses
11.84%
Cambio anual
13.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B