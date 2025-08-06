Divisas / NWSA
NWSA: News Corporation - Class A
30.23 USD 0.50 (1.68%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NWSA de hoy ha cambiado un 1.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.76, mientras que el máximo ha alcanzado 30.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas News Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NWSA News
- Trump Slaps A $15 Billion Defamation, Libel Lawsuit Against The New York Times - News (NASDAQ:NWSA), News (NASDAQ:NWS)
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Los fideicomisos de News Corp venden acciones clase A y B por 1.270 millones de dólares
- Fideicomisos de News Corp venden acciones clase A y B por $1.27 mil millones
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- FOX, NWSA: Lachlan Murdoch Secures Control of Family Media Empire in $3.3B Deal - TipRanks.com
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- New ESPN and Fox streaming services raise the question of how much is too much for viewers
- Is Media And Entertainment A Growth Sector? These 3 Legacy Giants Are Flashing Bright Green - Fox (NASDAQ:FOX)
- Macquarie downgrades News Corp stock rating to Neutral on fair valuation
Rango diario
29.76 30.50
Rango anual
23.38 30.75
- Cierres anteriores
- 29.73
- Open
- 29.81
- Bid
- 30.23
- Ask
- 30.53
- Low
- 29.76
- High
- 30.50
- Volumen
- 11.921 K
- Cambio diario
- 1.68%
- Cambio mensual
- 3.92%
- Cambio a 6 meses
- 11.84%
- Cambio anual
- 13.60%
