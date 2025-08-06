Валюты / NWSA
NWSA: News Corporation - Class A
29.73 USD 0.16 (0.54%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NWSA за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.46, а максимальная — 29.89.
Следите за динамикой News Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NWSA
Дневной диапазон
29.46 29.89
Годовой диапазон
23.38 30.75
- Предыдущее закрытие
- 29.89
- Open
- 29.87
- Bid
- 29.73
- Ask
- 30.03
- Low
- 29.46
- High
- 29.89
- Объем
- 8.472 K
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 2.20%
- 6-месячное изменение
- 9.99%
- Годовое изменение
- 11.72%
