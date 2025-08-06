КотировкиРазделы
Валюты / NWSA
NWSA: News Corporation - Class A

29.73 USD 0.16 (0.54%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NWSA за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.46, а максимальная — 29.89.

Следите за динамикой News Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.46 29.89
Годовой диапазон
23.38 30.75
Предыдущее закрытие
29.89
Open
29.87
Bid
29.73
Ask
30.03
Low
29.46
High
29.89
Объем
8.472 K
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
2.20%
6-месячное изменение
9.99%
Годовое изменение
11.72%
