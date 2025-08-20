Dövizler / NWSA
NWSA: News Corporation - Class A
30.62 USD 0.17 (0.56%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NWSA fiyatı bugün 0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.38 ve Yüksek fiyatı olarak 30.86 aralığında işlem gördü.
News Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NWSA haberleri
Günlük aralık
30.38 30.86
Yıllık aralık
23.38 30.86
- Önceki kapanış
- 30.45
- Açılış
- 30.52
- Satış
- 30.62
- Alış
- 30.92
- Düşük
- 30.38
- Yüksek
- 30.86
- Hacim
- 7.483 K
- Günlük değişim
- 0.56%
- Aylık değişim
- 5.26%
- 6 aylık değişim
- 13.28%
- Yıllık değişim
- 15.07%
21 Eylül, Pazar