Moedas / NWSA
NWSA: News Corporation - Class A
30.26 USD 0.03 (0.10%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NWSA para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.09 e o mais alto foi 30.36.
Veja a dinâmica do par de moedas News Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NWSA Notícias
- Meta in talks with media firms for AI content licensing - report
- Trump Slaps A $15 Billion Defamation, Libel Lawsuit Against The New York Times - News (NASDAQ:NWSA), News (NASDAQ:NWS)
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Trusts da família Murdoch vendem ações classe A e B da News Corp por US$ 1,27 bilhão
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- FOX, NWSA: Lachlan Murdoch Secures Control of Family Media Empire in $3.3B Deal - TipRanks.com
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase authorization
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase programs
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- News Corp updates on ongoing stock repurchase program disclosures
- New ESPN and Fox streaming services raise the question of how much is too much for viewers
- Is Media And Entertainment A Growth Sector? These 3 Legacy Giants Are Flashing Bright Green - Fox (NASDAQ:FOX)
- Macquarie downgrades News Corp stock rating to Neutral on fair valuation
Faixa diária
30.09 30.36
Faixa anual
23.38 30.75
- Fechamento anterior
- 30.23
- Open
- 30.32
- Bid
- 30.26
- Ask
- 30.56
- Low
- 30.09
- High
- 30.36
- Volume
- 632
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 4.02%
- Mudança de 6 meses
- 11.95%
- Mudança anual
- 13.72%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh