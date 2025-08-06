货币 / NWSA
NWSA: News Corporation - Class A
30.28 USD 0.55 (1.85%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NWSA汇率已更改1.85%。当日，交易品种以低点29.76和高点30.28进行交易。
关注News Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NWSA新闻
- Trump Slaps A $15 Billion Defamation, Libel Lawsuit Against The New York Times - News (NASDAQ:NWSA), News (NASDAQ:NWS)
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- FOX, NWSA: Lachlan Murdoch Secures Control of Family Media Empire in $3.3B Deal - TipRanks.com
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase authorization
- News Corp updates on stock repurchase program disclosures to ASX
- News Corp provides update on stock repurchase programs in SEC filing
- News Corp updates on stock repurchase program filings with ASX
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase programs
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- News Corp updates on $1 billion stock repurchase programs
- News Corp provides update on stock repurchase program in SEC filing
- News Corp updates on ongoing stock repurchase program disclosures
- News Corp updates on $1 billion stock repurchase program disclosures
- News Corp files update on stock repurchase program with SEC
- New ESPN and Fox streaming services raise the question of how much is too much for viewers
- News Corp provides update on stock repurchase program in SEC filing
- News Corp updates on stock repurchase program in SEC filing
- Is Media And Entertainment A Growth Sector? These 3 Legacy Giants Are Flashing Bright Green - Fox (NASDAQ:FOX)
- News Corp updates on $1 billion stock repurchase program
- News Corp confirms ongoing $1 billion share repurchase authorization
- Macquarie downgrades News Corp stock rating to Neutral on fair valuation
- NWSA Q4 Earnings in Line With Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Zacks Industry Outlook Highlights Live Nation, News, Warner Music and IMAX
日范围
29.76 30.28
年范围
23.38 30.75
- 前一天收盘价
- 29.73
- 开盘价
- 29.81
- 卖价
- 30.28
- 买价
- 30.58
- 最低价
- 29.76
- 最高价
- 30.28
- 交易量
- 1.602 K
- 日变化
- 1.85%
- 月变化
- 4.09%
- 6个月变化
- 12.02%
- 年变化
- 13.79%
