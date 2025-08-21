통화 / NWSA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NWSA: News Corporation - Class A
30.62 USD 0.17 (0.56%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NWSA 환율이 오늘 0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.38이고 고가는 30.86이었습니다.
News Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWSA News
- Scholastic Corporation: It's Wise To Be Cautious (NASDAQ:SCHL)
- 뉴스 코퍼레이션, 자사주 매입 프로그램 및 ASX 공시 업데이트
- News Corp updates on stock repurchase program and ASX disclosures
- 메타 목표 주가 880달러, Truist Securities ’매수’ 등급 유지
- 메타, AI 콘텐츠 라이선싱 위해 언론사와 협상 - 보도
- Meta in talks with media firms for AI content licensing - report
- 트럼프, 뉴욕타임스에 150억 달러 소송 제기···“편향성, 불법 기부금, '전례 없는' 해리스 지지”
- Trump Slaps A $15 Billion Defamation, Libel Lawsuit Against The New York Times - News (NASDAQ:NWSA), News (NASDAQ:NWS)
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- 뉴스 코퍼레이션, 가족 신탁 통해 A, B 주식 12.7억 달러 매각
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- FOX, NWSA: Lachlan Murdoch Secures Control of Family Media Empire in $3.3B Deal - TipRanks.com
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase authorization
- News Corp updates on stock repurchase program disclosures to ASX
- News Corp provides update on stock repurchase programs in SEC filing
- News Corp updates on stock repurchase program filings with ASX
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase programs
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- News Corp updates on $1 billion stock repurchase programs
- News Corp provides update on stock repurchase program in SEC filing
- News Corp updates on ongoing stock repurchase program disclosures
- News Corp updates on $1 billion stock repurchase program disclosures
- News Corp files update on stock repurchase program with SEC
- New ESPN and Fox streaming services raise the question of how much is too much for viewers
일일 변동 비율
30.38 30.86
년간 변동
23.38 30.86
- 이전 종가
- 30.45
- 시가
- 30.52
- Bid
- 30.62
- Ask
- 30.92
- 저가
- 30.38
- 고가
- 30.86
- 볼륨
- 7.483 K
- 일일 변동
- 0.56%
- 월 변동
- 5.26%
- 6개월 변동
- 13.28%
- 년간 변동율
- 15.07%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K