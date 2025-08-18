KurseKategorien
NWSA: News Corporation - Class A

30.45 USD 0.22 (0.73%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NWSA hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.09 bis zu einem Hoch von 30.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die News Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
30.09 30.73
Jahresspanne
23.38 30.75
Vorheriger Schlusskurs
30.23
Eröffnung
30.32
Bid
30.45
Ask
30.75
Tief
30.09
Hoch
30.73
Volumen
6.129 K
Tagesänderung
0.73%
Monatsänderung
4.68%
6-Monatsänderung
12.65%
Jahresänderung
14.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K