NWSA: News Corporation - Class A
30.45 USD 0.22 (0.73%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NWSA hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.09 bis zu einem Hoch von 30.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die News Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
30.09 30.73
Jahresspanne
23.38 30.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.23
- Eröffnung
- 30.32
- Bid
- 30.45
- Ask
- 30.75
- Tief
- 30.09
- Hoch
- 30.73
- Volumen
- 6.129 K
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- 4.68%
- 6-Monatsänderung
- 12.65%
- Jahresänderung
- 14.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K