Devises / NWSA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NWSA: News Corporation - Class A
30.62 USD 0.17 (0.56%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NWSA a changé de 0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.38 et à un maximum de 30.86.
Suivez la dynamique News Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWSA Nouvelles
- Scholastic Corporation: It's Wise To Be Cautious (NASDAQ:SCHL)
- News Corp fait le point sur son programme de rachat d’actions et ses déclarations à l’ASX
- News Corp updates on stock repurchase program and ASX disclosures
- Meta en pourparlers avec des entreprises médiatiques pour la licence de contenu IA - rapport
- Meta in talks with media firms for AI content licensing - report
- Donald Trump attaque le New York Times avec une poursuite de 15 milliards de dollars, l'accusant de partialité, de dons illégaux et d'une endorsement "sans précédent" pour Harris | Benzinga France
- Trump Slaps A $15 Billion Defamation, Libel Lawsuit Against The New York Times - News (NASDAQ:NWSA), News (NASDAQ:NWS)
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Des fiducies Fox Corp vendent des actions d’une valeur de 2,06 milliards€
- Des fiducies familiales vendent des actions News Corp pour 1,27 milliard €
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- FOX, NWSA: Lachlan Murdoch Secures Control of Family Media Empire in $3.3B Deal - TipRanks.com
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase authorization
- News Corp updates on stock repurchase program disclosures to ASX
- News Corp provides update on stock repurchase programs in SEC filing
- News Corp updates on stock repurchase program filings with ASX
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase programs
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- News Corp updates on $1 billion stock repurchase programs
- News Corp provides update on stock repurchase program in SEC filing
- News Corp updates on ongoing stock repurchase program disclosures
- News Corp updates on $1 billion stock repurchase program disclosures
- News Corp files update on stock repurchase program with SEC
- New ESPN and Fox streaming services raise the question of how much is too much for viewers
Range quotidien
30.38 30.86
Range Annuel
23.38 30.86
- Clôture Précédente
- 30.45
- Ouverture
- 30.52
- Bid
- 30.62
- Ask
- 30.92
- Plus Bas
- 30.38
- Plus Haut
- 30.86
- Volume
- 7.483 K
- Changement quotidien
- 0.56%
- Changement Mensuel
- 5.26%
- Changement à 6 Mois
- 13.28%
- Changement Annuel
- 15.07%
20 septembre, samedi