CotationsSections
Devises / NWSA
Retour à Actions

NWSA: News Corporation - Class A

30.62 USD 0.17 (0.56%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NWSA a changé de 0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.38 et à un maximum de 30.86.

Suivez la dynamique News Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NWSA Nouvelles

Range quotidien
30.38 30.86
Range Annuel
23.38 30.86
Clôture Précédente
30.45
Ouverture
30.52
Bid
30.62
Ask
30.92
Plus Bas
30.38
Plus Haut
30.86
Volume
7.483 K
Changement quotidien
0.56%
Changement Mensuel
5.26%
Changement à 6 Mois
13.28%
Changement Annuel
15.07%
20 septembre, samedi