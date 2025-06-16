Divisas / GNS
GNS: Genius Group Limited
0.92 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GNS de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.91, mientras que el máximo ha alcanzado 0.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Genius Group Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNS News
- Genius Group recompra 1 millón de acciones a un precio medio de 0,90 dólares
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Bitcoin author Saifedean Ammous joins Genius Group as board advisor
- FTSE 100 today: Index rise lifted by earnings; pound holds $1.34
- Genus profit jumps 24% on record cash flow, FDA nod for gene-edited pigs
- Genus reports strong annual results with 24% profit increase
- Genius Group to hold live update on legal battles against LZGI
- Genius Group to pursue dual listing on Asian exchange
- Genius Group completes second share buyback at $1.15 per share
- Genius Group completes acquisition of Entrepreneur Resorts
- Genius Group shares details on direct registration to combat short selling
- MicroStrategy’s stock surges as bitcoin buys resume, lifting holdings to above 600,000
- Genius Group repurchases 1 million shares under buyback program
- Genius Group increases Bitcoin holdings by 23% to 148 BTC
- MicroStrategy didn’t buy more bitcoin — for the first time in three months
- Growth funds favor Makemytrip and SK Hynix: BofA
- Genius Group appoints Kevin Malone as board advisor
- Genius Group Board approves shareholder dividend, Bitcoin purchase from proceeds of future legal wins.
- Genius Group CEO increases stake with 650,000 share purchase
- This Penny Stock Just Doubled Down on Plans to Become the Next MicroStrategy. Should You Buy It Now?
- Genius Group increases Bitcoin holdings to 100 BTC after legal ruling
Rango diario
0.91 0.99
Rango anual
0.21 1.92
- Cierres anteriores
- 0.92
- Open
- 0.99
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Low
- 0.91
- High
- 0.99
- Volumen
- 1.514 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 4.55%
- Cambio a 6 meses
- 300.00%
- Cambio anual
- -1.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B