GNS: Genius Group Limited
0.92 USD 0.08 (8.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNS за сегодня изменился на -8.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.92, а максимальная — 1.02.
Следите за динамикой Genius Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GNS
- Genius Group выкупает 1 миллион акций по средней цене $0,90
- Genius Group buys back 1 million shares at average price of $0.90
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Bitcoin author Saifedean Ammous joins Genius Group as board advisor
- FTSE 100 today: Index rise lifted by earnings; pound holds $1.34
- Genus profit jumps 24% on record cash flow, FDA nod for gene-edited pigs
- Genus reports strong annual results with 24% profit increase
- Genius Group to hold live update on legal battles against LZGI
- Genius Group to pursue dual listing on Asian exchange
- Genius Group completes second share buyback at $1.15 per share
- Genius Group completes acquisition of Entrepreneur Resorts
- Genius Group completes Entrepreneur Resorts acquisition
- Genius Group shares details on direct registration to combat short selling
- MicroStrategy’s stock surges as bitcoin buys resume, lifting holdings to above 600,000
- Genius Group repurchases 1 million shares under buyback program
- Genius Group increases Bitcoin holdings by 23% to 148 BTC
- MicroStrategy didn’t buy more bitcoin — for the first time in three months
- Growth funds favor Makemytrip and SK Hynix: BofA
- Genius Group appoints Kevin Malone as board advisor
- Genius Group Board approves shareholder dividend, Bitcoin purchase from proceeds of future legal wins.
- Genius Group CEO increases stake with 650,000 share purchase
- This Penny Stock Just Doubled Down on Plans to Become the Next MicroStrategy. Should You Buy It Now?
- Genius Group increases Bitcoin holdings to 100 BTC after legal ruling
- Genius Group increases Bitcoin Treasury to 100 Bitcoin
Дневной диапазон
0.92 1.02
Годовой диапазон
0.21 1.92
- Предыдущее закрытие
- 1.00
- Open
- 1.00
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Low
- 0.92
- High
- 1.02
- Объем
- 2.852 K
- Дневное изменение
- -8.00%
- Месячное изменение
- 4.55%
- 6-месячное изменение
- 300.00%
- Годовое изменение
- -1.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.