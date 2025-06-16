КотировкиРазделы
Валюты / GNS
Назад в Рынок акций США

GNS: Genius Group Limited

0.92 USD 0.08 (8.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GNS за сегодня изменился на -8.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.92, а максимальная — 1.02.

Следите за динамикой Genius Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GNS

Дневной диапазон
0.92 1.02
Годовой диапазон
0.21 1.92
Предыдущее закрытие
1.00
Open
1.00
Bid
0.92
Ask
1.22
Low
0.92
High
1.02
Объем
2.852 K
Дневное изменение
-8.00%
Месячное изменение
4.55%
6-месячное изменение
300.00%
Годовое изменение
-1.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.