Divisas / DPZ
DPZ: Domino's Pizza Inc
438.21 USD 4.21 (0.95%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DPZ de hoy ha cambiado un -0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 437.00, mientras que el máximo ha alcanzado 446.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Domino's Pizza Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DPZ News
Rango diario
437.00 446.49
Rango anual
397.16 500.55
- Cierres anteriores
- 442.42
- Open
- 443.94
- Bid
- 438.21
- Ask
- 438.51
- Low
- 437.00
- High
- 446.49
- Volumen
- 1.272 K
- Cambio diario
- -0.95%
- Cambio mensual
- -4.57%
- Cambio a 6 meses
- -4.34%
- Cambio anual
- 1.77%
