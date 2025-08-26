Währungen / DPZ
DPZ: Domino's Pizza Inc
430.08 USD 8.13 (1.86%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DPZ hat sich für heute um -1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 427.32 bis zu einem Hoch von 436.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Domino's Pizza Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DPZ News
- Darden Restaurants (DRI) Misses Q1 Earnings Estimates
- Dave & Buster's (PLAY) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Buffetts Geheimtipps: Diese 2 Aktien kauft die Legende seit 4 Quartalen
- Here Are the 2 Stocks Warren Buffett Can't Stop Buying
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Domino's Stock: A Strong Contender in the Pizza Market
- UBS bestätigt Kaufempfehlung für Domino’s Pizza – Umsatzdynamik als treibende Kraft
- Domino’s Pizza stock maintains Buy rating at UBS on sales momentum
- Restaurant promotions to intensify as consumer spending weakens
- Domino's Pizza (DPZ)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- 2 Top Warren Buffett Dividend Stocks That Should be on Your Radar
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- Billionaire Warren Buffett Sold 41% of Berkshire's Stake in Bank of America and Is Piling Into 2 Magnificent Stocks for a 4th Straight Quarter
- Warren Buffett Sells Apple Stock and Buys a Restaurant Stock Up 4,270% Since 2005
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- 3 ‘Boring’ Stocks that May Outrun Big Tech And Let You Sleep At Night - TipRanks.com
- 12 Stocks Warren Buffett's Berkshire Hathaway Has Been Loading Up On in 2025
- Amphenol and Molson Coors have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Is Chipotle's Digital-Only Push a Long-Term Growth Engine?
- 3 Stocks Billionaires Are Buying Right Now
- Papa John’s to re-enter India with plan for 650 pizza stores by 2035
- What Is the Highest Domino's Pizza Stock Has Ever Been?
Tagesspanne
427.32 436.59
Jahresspanne
397.16 500.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 438.21
- Eröffnung
- 436.59
- Bid
- 430.08
- Ask
- 430.38
- Tief
- 427.32
- Hoch
- 436.59
- Volumen
- 1.465 K
- Tagesänderung
- -1.86%
- Monatsänderung
- -6.34%
- 6-Monatsänderung
- -6.12%
- Jahresänderung
- -0.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K