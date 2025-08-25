통화 / DPZ
DPZ: Domino's Pizza Inc
428.71 USD 1.37 (0.32%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DPZ 환율이 오늘 -0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 427.43이고 고가는 432.70이었습니다.
Domino's Pizza Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
427.43 432.70
년간 변동
397.16 500.55
- 이전 종가
- 430.08
- 시가
- 432.70
- Bid
- 428.71
- Ask
- 429.01
- 저가
- 427.43
- 고가
- 432.70
- 볼륨
- 1.637 K
- 일일 변동
- -0.32%
- 월 변동
- -6.64%
- 6개월 변동
- -6.42%
- 년간 변동율
- -0.44%
