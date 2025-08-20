货币 / DPZ
DPZ: Domino's Pizza Inc
442.42 USD 7.53 (1.67%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DPZ汇率已更改-1.67%。当日，交易品种以低点440.52和高点450.02进行交易。
关注Domino's Pizza Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
440.52 450.02
年范围
397.16 500.55
- 前一天收盘价
- 449.95
- 开盘价
- 448.08
- 卖价
- 442.42
- 买价
- 442.72
- 最低价
- 440.52
- 最高价
- 450.02
- 交易量
- 1.103 K
- 日变化
- -1.67%
- 月变化
- -3.66%
- 6个月变化
- -3.42%
- 年变化
- 2.75%
