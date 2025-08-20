Валюты / DPZ
DPZ: Domino's Pizza Inc
442.42 USD 7.53 (1.67%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DPZ за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 440.52, а максимальная — 450.02.
Следите за динамикой Domino's Pizza Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
440.52 450.02
Годовой диапазон
397.16 500.55
- Предыдущее закрытие
- 449.95
- Open
- 448.08
- Bid
- 442.42
- Ask
- 442.72
- Low
- 440.52
- High
- 450.02
- Объем
- 1.103 K
- Дневное изменение
- -1.67%
- Месячное изменение
- -3.66%
- 6-месячное изменение
- -3.42%
- Годовое изменение
- 2.75%
